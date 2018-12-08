一座城市的精气神（伟大征程·纪念改革开放40周年）

“氹氹转，菊花园，炒米饼，糯米圆，阿妈带我睇龙船……”端午前夕，凤凰花开，龙舟水涨，佛山乡间沉睡了一年的龙舟又要被请出来了。端午一早，天色未明，小桥上、河涌边已是人头攒动。古榕树下，一条条龙舟，涂过桐油，显得神采奕奕。队员们有说有笑，不时泼水助兴，他们皮肤黝黑，手臂上的肌肉像南瓜一样突起。锣鼓一响，气氛顿时紧张，喧天的锣鼓声和欢呼声、呐喊声交织在一起，此起彼伏，连绵不绝。桨起桨落，水花四溅，一条条龙舟像箭一样，从水面上飞快地掠过。古老的河涌，迎接着最欢乐的一天。

除了扒龙舟，舞醒狮也是佛山人的至爱。佛山醒狮，原名为瑞狮，有祈福之意。拿破仑曾说：“中国是一头沉睡的狮子。”因“瑞”字在粤语方言中谐音“睡”，佛山人便将其改为“醒狮”，从此，舞狮不再是单纯的祈福，而成为振奋国人精神的一种仪式。

常言道，狮武不分家，作为一座“武术之城”，佛山也是醒狮的发源地，凡学舞醒狮者，必先学南拳，使其动作刚劲有力，马步稳固，落地生根。桩狮表演，尤其扣人心弦，锣鼓一响，狮子跃地而起，轻盈之极，如同一片被风吹起的树叶。狮子在半空之中，奔跑、腾跃、翻身和伏体……看得人眼花缭乱，心惊肉跳，胆小者闭目不敢视，而舞狮者却如履平地，摇头摆尾，虎虎生威。

龙舟飞渡，激荡的是佛山人拼搏向上、奋勇争先；醒狮腾挪，挥洒的是佛山人果敢刚毅、灵动敏捷，正是因为这样的精气神，佛山这座城市才能在激烈的城市竞争中异军突起。佛山人曾领风气之先，创办我国第一家民族资本机器缫丝厂、第一家民族资本火柴厂，制造出第一台国产柴油机，成为中国近代民族工业的摇篮。

四十年前，改革开放的号角吹响神州大地，佛山更是以“敢教日月换新天”的豪迈，勇立潮头，朝夕必争，乘风破浪，成为闻名海内外的制造业大市。

实业兴国，制造兴市，制造是佛山的支柱，是佛山的灵魂。在佛山的制造业中，民营企业又是当之无愧的中流砥柱，为佛山的经济提供了源源不断的活力。

那么民营企业的活力从何而来？佛山的民营企业家身上，最打动我的是一种融入血脉之中的情怀——振兴民族工业，做大做强中国的制造业。

佛山曾是全国手工业的重镇，“商贾丛集、阛阓殷厚，冲天招牌，较京师尤大，万家灯火，百货充盈，省垣不及也”。但到了清末，佛山最先受到廉价洋货的冲击。据文献载：“清道光二十年（1840年），英国发动侵华的鸦片战争，强迫清政府签订《南京条约》，从此中国门户开放，权益外流，民族经济大受打击。咸丰庚申（1860年）以后，各国纷请立约，洋货充斥我国，商务愈不可问。而佛山先承其弊。”受其影响，佛山的手工业作坊纷纷倒闭，让佛山人有一种切肤之痛。

改革开放以后，佛山的很多企业也开始在国际市场精耕细作，但要想真正获得国际同行的尊重并非易事。

广东凯西欧光健康有限公司董事长吴育林参加德国法兰克福的灯饰展，当他来到一家意大利参展商的展位前，发现展位前有一位大汉，像门神一样站着，其他国家的人进去参观，大汉都笑脸相迎，吴育林准备进去时，大汉却伸手挡住了他的去路，一副拒人于千里之外的神情。

吴育林不解地问：“为什么他们能进去，我却不可以？”

大汉面无表情地说：“中国人不能进。”

吴育林的自尊心深受打击，质问道：“中国人为什么不能进？”

大汉带着讥讽的语气说：“中国人太聪明。”

吴育林知道他话里有话，更加气愤，说：“我们公司一直致力于研发，与德国百年灯饰企业BRUMBERG公司有长期合作。”

这位大汉觉得吴育林在吹牛，更加不屑地说：“这么知名的大公司，怎么可能跟你合作？”

吴育林便取出与BRUMBERG签订的合同。

这位大汉接过一看，态度立刻缓和起来，笑着说：“BRUMBERG公司是我们仰慕的企业，你能和他们合作，说明你们实力不俗，请随便参观。”

这件事情，对吴育林触动很大，他深切地体会，尊严从来不是别人施舍的，必须要靠自己的实力赢得。从那以后，他苦练内功，加大研发。

如今，吴育林和他的团队每年发明三十多项专利，目前已经申请专利四百七十多项，获得“中国专利优秀奖”等诸多荣誉，而他本人也获得中国照明行业“十大发明人奖”、广东发明最高奖“发明人奖”。

龙舟竞渡，奋楫者先。

佛山人深知抢占先机的重要性，商场如战场，一步领先，步步领先，正是有这样的精神，使得他们能够审时度势，在瞬息万变的市场大潮中，不断革新，抢占先机。

简一陶瓷负责人李志林有一句名言：“革自己的命辛苦，被别人革命痛苦，要想不痛苦就必须辛苦。”

他从小的理想是当一名神探，可后来却选择了陶瓷。他之所以学陶瓷，是因为有人告诉他，陶瓷厂里有很多女工，以后找老婆很方便。他在陶瓷行业如鱼得水，一直做到某知名陶瓷企业的常务副总。

2002年他开始创业，创业不久，就遇上了非典，受非典影响，百业萧条，瓷砖行业也不能幸免。在巨大的考验之下，他打起了退堂鼓，想要放弃，找一家公司做高管，可他的妻子却说：“你可以回去，可是跟你一起出来的兄弟怎么办？”正是这句话，让他意识到自己不是一个人在战斗。为了引领行业潮流，李志林潜下心来做产品研发，等到非典的阴霾散去，他研发的新产品在第二年的广交会上一炮而红。

从此以后，他便将产品创新当成企业安身立命的本钱。这样的坚持，终于让他获得了回报。2016年，简一陶瓷终于拿到了世界知名陶瓷展——意大利博洛尼亚陶瓷展的参展资格，在全国三千多个品牌中，简一是有资格参展的六个中国品牌之一。

王符有言：“大人不华，君子务实。”

说到佛山人的性格，大家首先想到的是务实。

对于佛山人来说，务实不仅是一种态度，更是价值支柱。

正如“佛山醒狮”一样，没有千锤百炼，绝不可能在梅花桩上健步如飞。台上一分钟，台下十年功，在佛山南海龙狮运动基地，我亲眼见到几百只废弃的狮头和十几只用烂的铜钹，而这只是运动员半年训练的结果。

佛山人将务实的精神，延伸到了企业的经营之中。佛山派的科技公司是国内建材领域最大的工业设计公司之一，在公司成立之初，董事长丘广安就确定了一个方向——扎扎实实做基础材料的研究，为此，他四处筹集经费，修建一间地质博物馆，将自然界的美丽石材、木材汇集起来，为设计师的创作提供灵感。正因为如此，公司设计的“世界之美”系列产品，引发了业界的轰动，受到市场的热捧。

一个企业的成功，离不开企业家的经营有道，离不开它扎根的土地，更离不开伟大时代的机遇。新时代的蓝图已经展开，神州大地，春光普照；新时代的奋进已经开始，鼓点声声，催人进取。佛山这座充满活力的制造名城，正精神抖擞，像整装待发的龙舟一样，正在新时代续写新的传奇。

《 人民日报 》（ 2018年12月08日 12 版）

(责编：马昌、袁勃)