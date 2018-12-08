多资源融合提升游客体验 阿尔山打造冰雪旅游胜地

阿尔山市大力发展冰雪旅游产业（图片来源：阿尔山市委宣传部）

人民网北京12月8日电 （贺茂杰 孙阳）“去年冰雪节的时候来过，这里太美了，让我置身于冰天雪地的乐趣当中。今年不再拘泥于原来的看和玩，更多的是参与、感受、领悟，非常有意义。”来自广州的游客杜女士对阿尔山的冬季美景赞不绝口。

天然的冰雪资源优势，匠心打造的冬季旅游项目、优惠的旅游政策和特色的冬季旅游活动……当下，位于内蒙古自治区兴安盟的阿尔山市已经进入最美冰雪旅游季。日前，记者从兴安盟冬季旅游推介会暨阿尔山国际养生冰雪节发布会上获悉，阿尔山市正在通过多资源融合的方式丰富旅游资源，壮大冰雪旅游产业，全力打造冬季旅游品牌。

丰富旅游文化内涵 打造特色“林俗文化”

阿尔山正着力完善旅游基础设施、提升游客体验（图片来源：阿尔山市委宣传部）

走进位于阿尔山市区南面的一片具有传统林俗风格的小木屋，林俗特色的雪屋，木质结构的房屋、原木围成的栅栏、林俗特色小院，别有一番特色。这是阿尔山市今年创新形式、全新打造的“阿尔山雪村”项目，项目包括木结构承雪景观房、承雪景观仓房、柴棚、圈舍以及观景平台和环保观光小火车等。

据悉，项目总建筑面积约1500平方米、总占地面积达15000平方米，目前，工人们正在抓紧建设，主体结构基本完工，在12月中旬的冰雪节期间就能够开放。阿尔山市旅游局局长白峰说：“植入浓郁的林俗文化风情，重推“冰雪+林俗”，成为今年阿尔山市冬季旅游的显著特色，将会深化游客对我市林俗文化的体验度。”

在阿尔山市白狼镇，完善林俗村和鹿园基础设施建设也正成如火如荼地展开。通过组织居民将林业人日常生活包装成体验项目，吸引游客互动；加强鹿村、洮源新村及鹿园客栈周边的卫生整治，营造节日氛围，增添活动项目，做到常态化运营。

同时，白狼镇利用旅游专项92.5万资金，对林俗村原有860米滑雪道和滑雪场地进行升级改造,购买造雪设备、滑雪设施以及进行维护管理等，充分利用天然冰雪资源优势，增加冬季旅游内容。白狼镇书记陈永发介绍说，白狼镇将以阿尔山冰雪节、白狼滚冰节为契机，丰富旅游文化内涵，发挥“冰雪+林俗”的特色优势，深化游客对林俗文化的体验度。

创新冬季旅游产品 提升游客体验

越来越多的外地游客选择在冬季来到阿尔山旅游（图片来源：阿尔山市委宣传部）

建设冰雪雕园、完善乐园规划设计、采购造雪机、雪撬、爬犁、滑雪板、碰碰车、冰上儿童自行车卡丁车等游乐设备、做好雪道、冰场铺设工作、保证供暖、活动安全、实现稳定运营……据悉，今年阿尔山市冬季旅游将以“冰雪、温泉、雾凇、林俗、口岸”为核心资源，以冰雪节为重要载体，为游客提供更好的冬季旅游互动体验。

“创新开发冬季旅游产品及多个旅游线路，让游客在冰雪的梦幻世界中尽享新奇体验。丰富了旅游文化内涵，让游客可以在雪中观看林俗文化传统表演。通过体育赛事，体验雪上足球、不冻河漂流等特色活动，拉动冰雪旅游，宣传阿尔山市冬季旅游的发展。”阿尔山市旅游局局长白峰对记者表示。

据了解，为了使冬季前来阿尔山旅游观光的游客能够充分的“玩雪”、“戏雪”， 享受冰雪带来的欢乐，阿尔山市在景区修建了冰雪雕刻艺术创作基地，由景区为参加活动的选手提供可用于参赛的冰块、雪堆、雕刻工具等基础材料，并通过网络评比给予相应的奖金鼓励。

“下一步，我们希望通过2018年冰雪节的打造，补齐冬季旅游短板，丰富阿尔山市旅游产品，推动实现阿尔山市四季旅游。”白峰表示。

补齐旅游便利短板 挖掘冰雪产业潜力

破解交通难题，阿尔山不断提升旅游便利度（图片来源：阿尔山市委宣传部）

近年来，尽管阿尔山市冬季旅游产业实现了快速发展，但旅游淡旺季矛盾依然存在，交通瓶颈等问题亟待破解。

为了破解旅游产业发展难题，阿尔山市特别制定了2018 年冬季旅游扶持政策。据介绍，2018年11月15日至2019年5月30日，盟外散客来阿尔山旅游可以享受5A 级景区实行门票 105 元、零观光车票政策。同时，盟外散客来阿尔山旅游，入住在市旅游局备案的冬季经营宾馆、游览 5A 级景区，到阿尔山市旅游局申请奖补资金，经审核通过后可当场领取 150 元现金补贴。

为了进一步提升旅游便利度，阿尔山机场开通了呼和浩特至阿尔山达哈尔滨的最新航线，并努力增开大连－霍林河－阿尔山航线、兰浩特－海拉尔－阿尔山低空飞行线路等。同时，阿尔山旅游局正通过形式多样的推介会，宣传推广北国冰雪旅游品牌及产品，进一步宣传温泉、滑雪、景观等冬季旅游项目。

“充分发挥阿尔山区位优势好、冰雪条件好、发展基础好、旅游品质好等冰雪资源优势，挖掘冰雪旅游和冰雪产业潜力，通过多元化的活动、常态化的产品和实用的营销政策，化冰雪资源为冰雪文化、冰雪经济，努力将阿尔山打造成冰雪旅游胜地。”阿尔山旅游公司副总经理于清萍表示。

(责编：冯粒、袁勃)