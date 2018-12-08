改革开放40年全国个体工商户增长500多倍

新华社北京12月7日电（记者赵文君）记者7日从国家市场监管总局获悉，改革开放40年，我国个体工商户的数量增长了500多倍。

据国家市场监管总局统计，1978年全国个体经营者只有14万人，私营企业在允许登记后的1989年，总数也不过9.05万户。到2018年10月底，全国实有个体工商户7137.2万户、私营企业3067.4万户，分别增长了500多倍和338倍。

从2015年8月开始，受原国家工商总局委托，中国个体劳动者协会连续开展了14次针对14万户小微企业的抽样调查。调查结果显示：全国百县万家新设小微企业周年活跃度为71.1%，其中高活跃度和中活跃度占比43.0%，户均吸纳就业人员7.50人。实现营收占比81%，盈利企业占比22.70%，大致持平占比43.3%，亏损占比33.90%，不活跃度占比为28.9%。不活跃的主要原因是各项成本过高、融资难、融资贵，行业竞争激烈导致企业利润被挤压。

改革开放后发展壮大的个体私营经济，为我国经济社会发展发挥了重要作用。国家市场监管总局副局长马正其说，在个体私营经济40年持续健康发展进程中，工商和市场监管部门是重要见证者和有力推动者。从改革开放之初履行工商企业登记管理职能、参与培育建设城乡集贸市场，到全面深化改革、聚焦优化营商环境建设，工商和市场监管部门推动并见证了我国个体私营经济的发展奇迹与辉煌成就。

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