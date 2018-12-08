中国农业银行江苏分行与南京江北新区签署战略合作协议

12月6日，中国农业银行江苏分行与南京江北新区举行战略合作签约仪式。双方将在重大项目建设、支持民营经济、扶持小微企业等方面开展深入合作。
一直以来，农行都大力支持江北新区发展，升格成立了农行江北新区分行，与江北新区管委会以及辖内各集团公司、重点园区和广大客户开展广泛合作，助推城市建设、促进产业升级、支持民生工程，在区域内树立了良好的品牌形象。
此次农行与江北新区分行签署战略合作协议，在未来5年将提供总额不低于1000亿元的意向信用额度，充分发挥农行作为国有大型商业银行的综合化经营优势，为江北新区实施产城融合、城乡融合战略，推动江北新区在“强富美高新南京”建设中做出更大贡献。
同时，南京农行与江北新区财政局签署小微贷协议，银政联手破解小微企业“融资难、融资贵”难题，为民营经济健康发展注入信心和动力。
据了解，江北新区和农行还将创新合作方式方法，建立定期交流沟通制度，农业银行还将出台专项政策、配置专项资源，充分发挥服务江北新区“国家队”和“主力军”作用，深深融入并全力服务好江北新区的主流经济、主流产业、主流客户，与江北新区经济共荣共生、同频共振。
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