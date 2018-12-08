发挥税收政策导向作用，企业残疾职工双创惠

人民网讯（通讯员 梁智新）阿荣旗华维木业有限责任公司主要从事木材、板材的加工与销售，是阿荣旗岭东特殊教育学校的就业合作单位，目前共有职工32人，其中残疾人18人，占比56.25%。根据税务总局关于《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》等相关文件规定，享受安置残疾人就业增值税即征即退，安置残疾人员所支付的工资加计扣除政策。自2017年截至目前，享受增值税即征即退两百余万元，2017年企业所得税汇算清缴安置残疾人员所支付的工资加计扣除近八十万元。
“企业的残疾职工主要是聋哑人，我们在确保生产安全的基础上，尽可能为他们安置适当的岗位，这样一来既解决了残疾人的就业问题，企业也可以按照规定享受税收优惠政策，一举两得。” 华维木业的负责人介绍道。
为了助力残疾人创业就业，阿荣旗税务局积极采取措施，发挥税收政策导向作用。阿荣旗税务局的主要负责人赵立群介绍“有新的惠民政策的时候，我们就组织干部，逐户去走访，对于享受安置残疾人就业税收优惠的企业，重点宣传，以政策导向，促进企业尽可能多的为残疾人创造就业机会，让更多的残疾人有稳定的收入保障，同时确保企业得享政策红利。”
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】