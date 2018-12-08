发挥税收政策导向作用，企业残疾职工双创惠

人民网讯（通讯员 梁智新）阿荣旗华维木业有限责任公司主要从事木材、板材的加工与销售，是阿荣旗岭东特殊教育学校的就业合作单位，目前共有职工32人，其中残疾人18人，占比56.25%。根据税务总局关于《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》等相关文件规定，享受安置残疾人就业增值税即征即退，安置残疾人员所支付的工资加计扣除政策。自2017年截至目前，享受增值税即征即退两百余万元，2017年企业所得税汇算清缴安置残疾人员所支付的工资加计扣除近八十万元。

“企业的残疾职工主要是聋哑人，我们在确保生产安全的基础上，尽可能为他们安置适当的岗位，这样一来既解决了残疾人的就业问题，企业也可以按照规定享受税收优惠政策，一举两得。” 华维木业的负责人介绍道。

为了助力残疾人创业就业，阿荣旗税务局积极采取措施，发挥税收政策导向作用。阿荣旗税务局的主要负责人赵立群介绍“有新的惠民政策的时候，我们就组织干部，逐户去走访，对于享受安置残疾人就业税收优惠的企业，重点宣传，以政策导向，促进企业尽可能多的为残疾人创造就业机会，让更多的残疾人有稳定的收入保障，同时确保企业得享政策红利。”

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