农行把贴心服务送到农民身边

宜兴市杨巷镇塘门村村民毛某今年52岁，从事河蟹养殖已有9个年头，虽然积累了丰富的养殖经验，生意一直不温不火。近年来，随着河蟹需求的增大，河蟹价格不断走高，眼看其他养殖户生意日渐红火，毛志坚的心思也活泛起来，“要是能多养一些河蟹就好了。”

张少东是宜兴市杨巷镇金紫村书记，同时也从事着水产品河蟹养殖。作为毛志坚的好朋友，两人经常一起探讨河蟹养殖的方法。在一次交谈的过程中，毛志坚说起了自己的难处：“少东啊，眼看现在河蟹行情这么好，我想扩大养殖规模，但是采购蟹饲料的资金周转不过来，你有什么方法吗？”张少东一听，笑着说：“你算是找对人了。”原来，张少东是农行江苏分行在无锡地区聘请的“三农”高级顾问，是连接农行与广大农村客户的纽带。在张书记的推荐下，农行的客户经理迅速行动，用最短的时间帮助毛志坚成功申请“金农贷”20万元。毛志坚激动地说：“农行的服务真是太到位了，本来以为贷款手续很复杂，没想到在这么轻松就批下来了，而且利率还这么低”。

“三农”高级顾问是江苏农行去年下半年推出的，用于缓解农户“融资难、融资贵”的创新举措，目的是解决与广大农户之间信息不对称的问题，增强农民贷款可获得性，让农村普惠金融真正惠及广大农民。该行在全省农村邀请人品好、威望高、情况熟、责任心强的能人担任“三农”高级顾问，包括当地农村老书记、老村长、老党员“三老”人群和村干部，也包括当地较有影响力的其他人士，比如惠农通服务点负责人、养殖大户、种养能手等经济能人，乡镇医院院长、乡镇中小学校长等。发挥他们“人熟、地熟、情况熟”的特点，协助了解农户、新型农业经营主体、小微企业、村集体经济组织等“三农”客户的金融需求，以及申请人的真实情况和风险点，找准支持对象，在银行和农户之间搭起沟通的桥梁，打通农村金融服务“最后一公里”。

至目前，江苏农行已在全省聘任了6140名像赵少东一样的“三农”高级顾问，他们把村里有贷款需求的农民推荐给当地的农行，帮助农民发家致富。当地农户普遍感觉“银行贷款门槛低了，效率高了，利率还很‘便宜’”。从去年下半年以来，像毛志坚一样遇到资金困难找村里能人帮助，很快就拿到农行贷款的农户已有2万多户。

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