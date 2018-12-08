优化税收营商环境   助力“铜都”经济发展

人民网讯（通讯员 江鹏）德兴市税务局认积极从流程“瘦身” 服务“提速”、助力发展等方面精准发力，不断提升纳税人满意度和获得感。持续优化税收营商环境， 助力“铜都”经济高质量发展。

一、贴心服务营造办税新环境

10月8日，德兴市税务局办税服务厅前来办税者络绎不绝，自助办税、前台办税秩序井然，办税者个个轻松自在。“税务局采取的涉税资料一次提交、当即采集、多方共享、循环使用的方式真是很简化、很方便，现在不到20分钟就办好了。”前来办税的江西一元再生资源有限公司的胡会计感慨道。“‘零审批、零收费、零打扰’的税收环境让我受益匪浅，真是要点赞一下……”正进行大学生创业的小吴说道。

德兴市税务局严格按照纳税服务规范及江西省纳税人办事指南，以规范要求来办事，实现服务一个标准、征管一个流程、执法一把尺子，升级税收业务规范，优化办税服务环境。

二、坚持培训促进办税高水平

德兴市税务局不断加强业务培训。对内，强化办税人员业务培训，采取集中培训、业务互学等形式，认真组织学习最新的税收优惠政策，提高办税人员服务水平和业务能力，今年共开展集中培训5期，通过学习培训，让办税人员熟悉环保税、汇算清缴等热点税收政策使办税人员熟练掌握业务操作标准，更好地为纳税人提供办税和咨询辅导服务。对外，依托纳税人学堂开展纳税人培训，今年以来共组织了电子税务局、自然人税收管理系统、新修订个人所得税法等3期培训，累计有200余户（次）纳税人参加了培训。加强税收政策宣传辅导力度，做到系统辅导与专题辅导相结合，动态编写、修订和发布《税收优惠政策汇编》及分类别的税收优惠指引，不断提高纳税人满意度。

三、一次办理助力办税快节奏

该局办税服务厅负责人徐震介绍，现在办税可以网上办、委托办、自助办、预约办、联合办、留置办，以网上办税为主，以自助和其他社会办税为辅，以实体办税服务厅兜底，，以“便民办税春风行动”为载体，让纳税人多走“网路”、少走”“马路”。德兴市税务局贯彻落实国务院深化“放管服”改革要求，强化涉税专业服务监管，全市全省通办、免填单、网上办税、掌上APP办税等业务已经开办，今年以来，已办理全省通办业务73笔，免填单业务124笔，提供预约服务67次,平均办税时间节省30％左右。

四、“量身定制”激发企业高效能

德兴铜矿年产铜金属近16万吨，占江铜自产铜的七成。德兴市税务局积极做好跟踪服务，主动释放国家税收优惠政策“红利”。近两年，该局组织注册会计师、税务师志愿者服务队130人次到企业开展纳税辅导，及时解答资源税、环保税、企业所得税各类涉税问题。与企业签订《个性化纳税服务协议》，打造‘量身定制’式服务，有效帮助企业实现管理升级。“收到税务机关提供涉税诉求解决方案，使我们对协议有了更好的理解，让我们体验到了真正的个性化纳税服务。”德兴铜矿财务负责人余文杰表示，税务部门打造“量身定制”式服务，解决了企业的后顾之忧。据统计，2017年至今，已为德兴市铜矿降税负11427万元。

(责编：白宇)