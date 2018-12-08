海关总署：前11个月外贸进出口总值超去年 “一带一路”沿线国家保持良好增长势头

海关总署今天公布：今年前11个月，我国外贸进出口27.88万亿元，同比增长11.1%，进出口总值已超过去年全年，对外贸易继续保持稳中有进势头。

海关统计显示：今年前11个月，我国外贸进出口总值27.88万亿元人民币，同比增长11.1%。比2017年全年进出口总值多678亿元。其中，出口14.92万亿元，同比增长8.2%，进口12.96万亿元，同比增长14.6%。

海关总署统计分析司司长 李魁文：今年前11个月，我国外贸进出口总值超过去年全年规模，得益于国内经济总体平稳，稳中有进，以及世界经济整体保持增长。

据海关统计，前11个月，进口增长14.6%，高于同期出口增速6.4个百分点，贸易顺差1.96万亿元，收窄21.1%，进出口发展更趋平衡。

海关总署统计分析司司长 李魁文：今年以来，我国积极扩大进口，进一步向世界开放中国市场，进口保持较快增长。

我国积极扩大进口，进一步向世界开放中国市场，前11个月，资源性产品和消费品进口均显著增长，我国进口水海产品716.6亿元，同比增长40.2%，进口化妆品600.7亿元，同比增长69.9%。更好地满足了国内生产和人民美好生活需要。

对外经济贸易大学副校长 赵忠秀：（我国）营商环境有了一个比较明显的改观，应该说宏观微观都支持了外向型经济的进一步发展。

与“一带一路”沿线国家进出口贸易保持良好增长势头

海关总署今天公布的统计数据还显示，今年前11个月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.62万亿元，同比增长14.4%，继续保持较快增长势头。

这两天，湛江海关联合贵阳海关创新监管模式，两地实现区域合作，货物通过海铁连运直抵贵州，相当于在贵州打造了无水港，为企业节省运输时间3至5天，节约物流成本每吨7-10元。

湛江海关关长 施宗伟：把湛江港的功能移植到贵州这两个无水港，进一步向大西南辐射，向大华南辐射，这样就把港口的带动力形成以后，真正形成一个大贸易。

贵阳海关关长 沈扬：对内陆和远海之间的协作，为内陆企业提供一个更好的发展平台。

同时，海关还推出压缩通关时间、大宗散货先放后检等便利措施，企业货物随到随走，推动湛江成为对接西南、中南和面向“一带一路”沿线国家的国际物流大通道。

海关总署统计分析司司长 李魁文：今年前11个月，我国与“一带一路”沿线国家贸易增速高出同期我国外贸总体增速3.3个百分点。

据海关统计，今年前11个月我国与“一带一路”沿线国家进出口增长较快，其中，我国与俄罗斯、乌兹别克斯坦、埃及进出口同比分别增长23.8%、46.6%和25%。充分彰显出我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，也为我国贸易稳定增长提供有力支撑。

对外经济贸易大学副校长 赵忠秀：“一带一路”沿线国家的贸易在中国整个贸易中的份额在不断上升，这也显示了“一带一路”倡议进入了一个新的发展阶段，真正惠及了“一带一路”地区的国家和人民。

(责编：岳弘彬、曹昆)