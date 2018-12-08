中国“海洋地质九号”船完成入列首年调查科考归来

人民网北京12月8日电 （朱江）日前，记者从自然资源部获悉，12月7日，中国地质调查局青岛海洋地质研究所“海洋地质九号”船完成入列首年调查科考任务，成功抵达青岛奥帆中心码头。 据青岛海洋地质研究所相关负责人介绍，“海洋地质九号”船是目前国内领先的同时具备专业地震调查与综合地质地球物理调查功能的调查船，国际先进的以短道距地震电缆二维（三维）多道地震为主，集地球物理测量、水文环境测量和地质取样技术等为一体的多功能综合物探（地质）调查船。

中国地质调查局党组成员、副局长李金发表示，2017年12月28日入列以来，该船分别赴我国东海、南海、黄海以及西太平洋海域，完成了西太平洋深海地质调查科考、南黄海地震调查、东海宽线双缆地震测量和海洋试点国家实验室南海试验共享航次等任务。在将近一年的时间里，安全航行作业258天，累计航程25000余海里，完成多波束、浅地层剖面、海洋重力磁力等测线各13290公里，二维多道地震测量942公里，宽线双缆多道地震测量2759公里。在海洋基础地质调查、海域油气资源勘查、深海探测技术应用等方面取得了重要成果。

对此，在听取了航次调查成果与船舶运行情况的报告，李金发认为有以下四点成绩：

一是实施了南黄海海洋基础地质调查，揭示了南黄海深部构造和地球动力学过程，为解决南黄海构造演化、油气资源调查和地质灾害环境等重大基础地质问题提供了翔实可靠的数据支撑。 二是成功开展了西太平洋综合科学考察。查明了海底地形地貌特征、底质类型、浅部地层结构等基础地质要素。在资源环境与沉积过程研究方面取得新认识，采获了锰结核样品，发现了深部稀土资源富集特征和规律。为研究东亚季风、青藏高原隆升、全球气候变化等环境演化科学问题提供了宝贵实物样品。 三是实现了海洋宽线地震勘探技术工程化应用。在东海两个区段获取了高品质宽线双缆地震测量资料，建立了一套宽线地震资料采集、处理、解释技术方法体系，为海洋油气资源勘探提供了重要技术支撑服务。 四是打造开放共享的海洋科技创新平台。承担了青岛海洋科学与技术试点国家实验室的共享航次任务，通过组织船时、航次、数据共享，进一步提高了科考船共享效率，服务海洋科学考察与研究需求，打造了开放、流动的海洋实验平台。

李金发指出，“海洋地质九号”入列伊始就肩负着党的十九大提出的“加快建设海洋强国”的重任，肩负着自然资源部党组提出的引领深海探测国际科学前沿的目标，肩负着中国地质调查局党组建设世界一流新型地质调查局的部署，也肩负着青岛海洋所几代地质调查工作者的梦想。

李金发强调，下一阶段，要认真落实 “一核两深三系”科技创新战略，加快实施中国地质调查局党组关于深海探测的战略部署，认真总结首年运行的经验，持续提升船舶管理和运营水平，不断创造深海进入、深海探测方面的佳绩，为支撑能源、矿产、水和其他战略资源安全保障，服务生态文明建设和自然资源管理中心工作作出新的更大贡献。

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