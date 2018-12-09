全国个体工商户增长500多倍

本报北京12月8日电 （记者林丽鹂）记者日前从国家市场监管总局获悉：改革开放40年，我国个体工商户的数量增长了500多倍。

据中国个体劳动者协会统计，1978年全国个体经营者只有14万人，私营企业在允许登记后的1989年，总数也不过9.05万户。到2018年10月底，全国实有个体工商户7137.2万户、私营企业3067.4万户，分别增长了500多倍和338倍。改革开放后发展壮大的个体私营经济，为我国经济社会发展发挥了重要作用。从2015年8月开始，受原国家工商总局委托，中国个体劳动者协会连续开展了14次针对14万户小微企业的抽样调查。调查结果显示：全国百县万家新设小微企业周年活跃度为71.1%，其中高活跃度和中活跃度占比43.0%，户均吸纳就业人员7.50人。

国家市场监管总局有关负责人表示， 各地市场监管部门要进一步深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，服务个体私营经济向高质量发展。

据新华社北京12月8日电 （记者胡璐、于文静）国务院扶贫办主任刘永富8日在中国扶贫改革40周年座谈会上表示，改革开放40年来，我国农村7亿多贫困人口摆脱贫困，贫困发生率由1978年的97.5%下降到2017年底的3.1%，创造了人类减贫史上的中国奇迹。

40年来，我国坚持开发式扶贫，把发展作为解决贫困的根本途径；广泛动员各方力量参与扶贫开发工作，构建了政府、市场、社会互动，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫联动的大扶贫格局；积极参与国际交流，学习借鉴国际减贫经验，在此基础上不断改革创新，走出了一条具有中国特色的减贫道路。党的十八大以来，我国提出精准扶贫精准脱贫基本方略，是新时代打赢脱贫攻坚战的正确方略。中国扶贫开发的伟大实践证明，改革开放是取得扶贫成就的根本动力。我国将深入实施脱贫攻坚三年行动，持续推进扶贫领域深化改革，不断提高精准扶贫的精准度、有效性，坚决打赢脱贫攻坚战。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 01 版）

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