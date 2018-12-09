创新为桨 扬帆远行（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

在重庆力帆集团“盼达用车”大厅，一块大尺寸显示屏动态展示着重庆地区约7000辆车的运营状态：每一道白色线条划过大屏，即表示一次用户出行的圆满完成。

用户超310万、累计行驶里程超过8亿公里、减少二氧化碳排放量接近15万吨……这是力帆自2015年底推出“盼达用车”这一新能源共享汽车平台以来，“刷”出的亮丽数据。“行驶里程相当于绕地球2万多圈，节能减排相当于植树485万棵。”力帆实业（集团）股份有限公司总裁马可不无骄傲。

如何在行业竞争一片“红海”中探寻自己的“蓝海”？力帆紧跟发展潮流，以创新的技术、路径和模式，抢抓新能源、移动互联、共享经济机遇，再次在行业转型中实现先声夺人。

1992年，迎着改革开放的春风，重庆力帆集团的前身——重庆轰达车辆配件研究所，在重庆郊区一间不足40平方米的旧农舍里成立，当时的团队不到10人，资金不过20万元。26年间，从加工零部件的小作坊，到创出闻名全国的摩托车品牌，再到引领汽摩行业变革、打造新能源共享汽车平台，重庆力帆在深耕实体经济的道路上创新成长、步伐铿锵、成绩突出。目前，力帆集团资产总额达457亿元，员工1.5万人，去年上缴税收5亿元。

向创新要动力，在市场竞争的历练中成长

“如果没有坚持创新，力帆可能走不到今天。”马可介绍，企业初创之际，力帆凭借多款摩托车发动机产品迅速成长为行业“领头羊”。

但随着市场竞争的加剧，每台摩托车的利润从几百元下降到几十元，力帆开始遭遇第一个“冬天”。面对挑战，力帆主动放弃省会城市，主攻市县二、三级市场，创新方式在农村走乡串寨搞推销，结果企业发展不退反进。尤其是1998年力帆获得自营进出口权后，迅速成为中国摩托车出口冠军，海外市场的收入和利润超过了国内市场。

2003年，力帆投身到造车行列中。当年5月，力帆第一座汽车工厂在重庆开工建设，第一款新车“力帆520”于2006年初上市，销量可观。2015年，瞄准新能源汽车行业的“里程忧虑”“电池恐惧”两大难题，力帆又推出以“换电”模式为支撑的“盼达用车”新能源共享汽车平台。

每一次“过冬”，力帆靠的都是持续不断的技术创新。

创立之初，当其他厂家满足于采购组装时，力帆就下大力气研发自己的摩托车发动机，装上力帆发动机的摩托车，一台能多卖1000多元。“两轮”变“四轮”大幕拉开后，力帆更是持续巨资投入，奋力攻克层层技术壁垒。在探索新能源汽车发展路径过程中，力帆与多家互联网公司合作，提出“开门造车”理念，实现了新技术的商业化应用。

“民营企业的效率优势主要体现在创新，这是一条没有下道口的高速路。”马可深有感触地说。

在力帆看来，未来的盈利重点将不再是卖车，而是实现由汽车产品提供商向智慧出行解决方案运营商的转变。

坚定走出去，从拼价格到拼品质

在埃塞俄比亚，力帆是“街车”；在俄罗斯，力帆连续7年成为中国品牌汽车销量冠军；在南美洲，阿根廷人开上了力帆的共享汽车……目前，力帆在海外有7个汽车工厂、3个摩托车生产基地，在全球124个地区设有办事处，是我国唯一海外市场收入和利润超过国内市场的汽车厂商，出口一度占集团业务总量的60%。

“过去，我们的摩托车主要出口东南亚、非洲，靠低价优势抢占市场。现在行不通了，市场竞争加速了消费升级。”马可说，力帆正逐步从依靠价格优势转变为以品质取胜，为进入欧洲市场而努力。

近期部分国家的货币汇率变化，给力帆出口业务带来了不小影响。“对此，我们采取贸易对冲方式来解决。”马可表示，也就是用进口的方式抵消汇率差，将当地货币换成当地物品，进口到国内来销售。去年，力帆的进口额达到18亿元。

2011年1月28日，中欧班列（重庆）国际铁路货运测试专列从重庆出发驶向莫斯科，揭开了中国内陆与欧洲互通铁路的序幕，而这趟列车搭载的货物全部是力帆的汽车零部件。

“改革为我们提供了创业的机会，开放助推我们走出国门；加入世贸组织为我们进一步进入海外市场提供了有利条件，‘一带一路’建设又为我们插上了海外腾飞的‘翅膀’。”力帆集团相关负责人说，一路走来，力帆有“三件宝”——创新、出口、信誉，未来还要靠这“三件宝”，跟随改革开放步伐，紧抓国家战略机遇续写辉煌。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 01 版）

(责编：马昌、袁勃)