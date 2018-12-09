前11月我国外贸总值已超去年全年

本报北京12月8日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前11月我国货物贸易进出口总值27.88万亿元，已超过去年全年，比去年同期增长11.1%。其中，出口14.92万亿元，增长8.2%；进口12.96万亿元，增长14.6%；贸易顺差收窄21.1%。

前11月，我国对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。中欧贸易总值4.1万亿元，增长8.7%。中美贸易总值3.83万亿元，增长7.2%。我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.62万亿元，增长14.4%。

民营企业进出口所占比重提升。前11月，民营企业进出口11.03万亿元，增长14.4%，占我国外贸总值的39.6%，比去年同期提升1.2个百分点。此外，机电产品出口增长较快。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 02 版）

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