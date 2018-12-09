这些天，山东省平邑县流峪镇车庄村一片忙碌，村民们忙着给一墩一墩的金银花修枝、施肥。“金银花越来越金贵，我们就靠它增收啦！”村民李秀恩说。
近年来，流峪镇多措并举发展金银花产业，去年全镇农民经营金银花收入占总收入70%以上。流峪镇党委书记乔建说，流峪镇探索“基地+农户”的规模经营模式，增加5000余亩种植面积。设立金银花发展基金，用于金银花科技开发、技术推广和品质保障。到今年春天，全镇73个村种植金银花面积达10多万亩，年产干花300多万公斤。
为增加附加值，镇里在金银花精深加工上做文章。通过与科研院所等合作，生产高附加值新产品，先后培育了利康药业、山东岐黄中药饮片有限公司等30家企业，年加工金银花能力达400万公斤以上。
“金银花管理方便，可以在院落墙根栽植，盆栽一年四季开蕾。室内放入两三盆，高雅大方，还可以馈赠亲朋好友。”鑫城村党支部书记孟庆启说，流峪镇各村人家的房前屋后都栽满了金银花，芬芳四溢，美了乡村，也富了农民。
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