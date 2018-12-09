“一个个都金灿灿的，用手一搓，土豆皮就能搓掉。”浙江省宁波市北仑区春晓街道三山村双狮社土豆种植户程志定，去年种了1.3亩土豆，卖了6000多元，今年种了1.8亩，亩产高于去年，而且品相更佳。
双狮社的土豆叫响市场，不仅销量好，而且还被制成乡村旅游伴手礼。去年，双狮社成为北仑区首个开展垃圾分类无害化处理试点村，厨余垃圾经生化处理后，加工成有机肥，效果好于普通肥料。目前，全社有400多户农民种植土豆，春、秋两季土豆种植面积达500多亩，一年给村民带来收入近300万元。
民宿旅游开辟致富新路。2015年，双狮社举办了第一届土豆文化节暨民居民宿开业典礼，吸引大量游客。如今，主村道上的电线、网线、通信线全部转移到地下，汽车配备了充电桩，完成了电缆化改造，自然文化公园错落有致。
民丰村将乡村民俗和农事体验相结合，根据不同季节，安排游客制作特色时令食品。为了发展民宿旅游，村里做了不少“功课”，包括排水系统整改、老屋修葺等。成立旅游公司，让有能力、有干劲的年轻人走上管理岗位，实现村民在家门口创业增收。
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