太空莲 生态扶贫效益好

“太空莲的莲子能当水果吃，真的从来没见过！”在江苏省苏州市相城区阳澄湖镇沈周村的太空莲种植基地，游客苏先生品尝了莲子后感慨地说。

“这种近年出现的太空莲子也被称为水果莲，具有很高的经济价值和生态价值。”苏州市农科所研究人员王毓宁介绍，太空莲由我国科学试验卫星、“神舟四号”飞船和实践8号育种卫星搭载，在空间高能重粒子、微重力和多种辐射的共同作用下，经过3次太空往返选育。

沈周村种植的是“太空莲36号”。据苏州农科院的对比测试，太空莲子可溶性糖的含量比地产莲高出近1倍，且皮薄肉多，易剥又好吃。据统计，太空莲的结实率达到90%左右，比地产莲高出近1倍。太空莲每亩莲蓬产量约为6000个，远超地产莲2000—3000个。

新品种效益提高。沈周村村委委员沈晓兰介绍，前年村里种的25亩太空莲，产值高达7万元，今年发展到100亩，预计收入可达48万元，每亩产出效益逐年增加。

酒香也怕巷子深。“水果不烂，小摊笑翻！”生鲜零售电商食行生鲜创始人张洪良表示，只有依靠冷链物流，保证新鲜度，才能真正打开太空莲子鲜食市场。其中，必须解决好两个关键性问题：一是传统生产和经营方式的碎片化；二是传统物流方式的低效率。

“目前，太空莲生产基地与生鲜电商平台直接对接，采取订单式生产，用大数据来管理，实现全程冷链物流配送。”张洪良表示，流通方式要有所改进，比如将送货到家改为送货到小区冷藏柜，将“人等货”变为“货等人”。

据了解，在上海、苏州、无锡等地，生鲜电商平台拥有2000个小区230万个家庭用户，中高端消费群体多，太空莲的市场潜力很大。“去年搞了一次线上活动，一天卖出8000颗‘水果莲’，每颗售价5元，居然卖到脱销。”王毓宁说。

据了解，由于太空莲开的是单瓣花，形态上不如本地莲花的复瓣花漂亮，如果拿到花卉市场去比拼，显然处于劣势。但太空莲花也有自身特点，它比本地莲早开花20天左右，具备价格优势。

“太空莲的一枝花骨朵可以卖到3—5元，受到家庭插花、婚礼庆典的欢迎。”江苏君轩缘玫瑰科技有限公司董事长蒋祖亮表示，太空莲很独特，前景看好。除了可以卖鲜果、卖鲜花，还可以拉长产品链，卖荷花茶、荷叶茶、荷叶面膜、荷叶面、莲子干果、莲子手串等。

太空莲还具有很高的生态价值，可用于修复当地低洼的水淹地，不仅“出淤泥而不染”，且“见污水而自喜”，种植一季就能把一塘浊水变清了。阳澄湖镇党委书记惠林方表示，苏南地区寸土寸金，且人工成本高。种植太空莲这类高端水生植物，能兼顾生态效益和经济效益，破解当地生态修复瓶颈。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 10 版）

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