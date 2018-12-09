禹城大棚蔬菜增产增效

本报电 “多亏了服务队员贴心服务，更换新设备，让咱种菜后顾无忧。”日前在山东省禹城市市中街道窦庄村的大棚内，菜农李旺对市供电公司彩虹党员服务队员说。今年以来，山东禹城市围绕蔬菜产业发展，在产销对接、休闲农业上下功夫。农技、电力等部门帮扶，提供“小额贷款+培训+外销”等服务，解决产业发展难题。当地还创新扶贫模式，探索“企业+贫困户”“合作社+贫困户”等形式，带动贫困户参与蔬菜产业，促进农村繁荣、农业增效、农民增收。在窦庄村，200户农民建起蔬菜大棚，不少贫困户找到了一条脱贫致富新路。

（禚商明）

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 10 版）

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