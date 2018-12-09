告别“瓦片经济” 村民变身股东

在北京市丰台区卢沟桥乡的几个回迁安置小区里，村民们都在为身边的变化点赞。张仪村回迁安置小区丰仪家园10栋楼43个楼门全部安装了外挂电梯，小瓦窑村大成路24号院和吴家村路2号院45部电梯已投入使用，兆丰园三区安装的38部电梯正在紧张施工……

“现在住的是楼房，出门有超市，楼后有花园，小区的党群活动服务中心更是每天都有活动，我们村民的生活是越来越好了！”西局村村民王晓彦高兴地说。

村民生活变化的背后，正是北京市在推进城乡融合发展进程中，关注农民权益保障，发挥农民主体作用，推动城乡接合部就地城市化的生动实践。“最根本的经验就是突出坚持维护农民利益的政策取向，通过体制、机制创新，打破城乡二元壁垒，使农民成为决策主体、责任主体、市场主体，实现了农民‘有资产、有社保、有岗位、有收入’的目标，农民带着资产进城，彻底融入城市。”北京市城乡结合部建设领导小组办公室相关负责人表示。

有房屋：住房条件改善了，配套服务也越来越好

走进位于北京西三环附近的城市休闲公园——玉璞园，迎面就能望见一座高达30米的宝塔式建筑，里面是西局村的村史馆，亭台楼阁，小桥流水，芳草萋萋，林木葱茏。老人们在这里漫步，年轻人在这里畅跑，孩子们在这里嬉戏。能够在三环附近坐拥300亩的后花园，西局村回迁居民总说自己的幸福感可用“爆棚”来形容。

可就在几年前，这里还是一个环境脏乱、人口倒挂的“城中村”。常住人口与流动人口之比为1∶11，村民长期靠出租房屋为生，“瓦片经济”给村民带来大把钞票的同时， 也造成了环境脏乱差和社会治安案件多发，农民富得并不踏实。改变开始于2010年，北京市对50个市级挂账整治督办重点村进行集中改造，涉及朝阳、海淀、丰台等9个区34个乡镇。

与所有城中村改造一样，一直受惠于“瓦片经济”的村民不愿意轻易放弃旧房。今年52岁的任庆国告诉记者，当时家里有5间房，两间自住，另3间出租，租金年收入1.8万元。要知道当时任庆国工作一年也就收入2万元左右。有的人家出租房屋达到20多间，年收入十几万元，要断掉他们的“财路”，并不容易。

时任村党总支书记的武长亮带领班子成员直面群众最关心的利益问题，深入被腾退户家中说明腾退安置方案，算清未来发展大账和现实个人小账，群众理解了政策，增强了大局意识。最终，西局村仅用115天就顺利完成了全部宅基地的腾退工作。

“挂账村”改造启动后，任庆国一家早早就签了协议，“按照相关的补偿政策，选了一套75平方米的两居和110平方米的三居。今后一套自住，一套出租，租房的‘财路’更殷实了。”2013年8月，西局村村民陆续拿到回迁房的钥匙。

除了住房条件的改善，小区周边的配套服务也越来越好，“一刻钟”商圈悄然成型，银行、社区医院、超市、惠民餐厅、便民菜站等一应俱全，“想要什么服务不用出小区，就都享受到了。”村民王爽说。

有资产：做大村级集体经济这块“蛋糕”

告别了“瓦片经济”，村民如何维持生计？丰台区农委副主任刘江伟说，采取“土地变资产，农民变股东”的办法，破解以往土地拆迁一锤子买卖带来的弊病，通过配置产业用地和集体经济产权制度改革，农村获得了依法合规的发展空间，集体资产得到了更高效的运转和经营，村民实现了不出村拿工资、分红，村民的基本生活不仅得到保障，随着集体经济的发展壮大，村民们收入持续增长也有了长效机制。

西局村这几年发展很快，老百姓能过上宽裕的好日子，离不开村集体经济的发展壮大。在北京西三环丽泽桥西南角，总建筑面积23.4万平方米的恒泰广场赫然而立。三栋写字楼、一座商业裙楼，良好的地理区位和环境带来的商机，让卢沟桥乡西局、六里桥、周庄子等6个村的村民享受到集体资产带来的财富。

农村集体经营性建设用地无疑是村集体的重要资产，如何提升土地资产效益，增加农村集体和农民的财产性收益？北京市积极推进乡镇统筹利用农村集体经营性建设用地试点。“乡镇统筹，是指以乡镇为基本实施单元，锁定土地总量，优化总体布局；明晰土地产权，完善股权设置。通过进行乡镇土地资源公平配置的统筹，确保乡域内各村土地发展权共享和收益平衡。”卢沟桥乡党委书记李春生说，以恒泰广场为例，涉及乡属的6家单位，按照以往各自为战、自主开发建设的方式，各村建成后的产业容易出现规模小、功能单一、缺乏统一的规划与定位等弊端，很难实现土地资源效益最大化。在这样的背景下，卢沟桥乡采取乡镇统筹模式，打破了“村村各自为战”的旧框架，开创性地以股权统合替代了土地分割，几家产权单位按股权比例每年获得相应的租金收入。

刘江伟介绍，近年来丰台区积极推进和深化农村集体经济产权制度改革，创新乡镇统筹集体经营性建设用地利用，积极鼓励集体经济组织开展股份合作、租赁、联营等多种形式的资产运营方式，提高集体资产经营效益。2017年，丰台区农村集体资产总额达到1560亿元，同比增长21.5%。农民持续稳定增收，2017年农民人均所得达到29673元。

有岗位：“家门口就业，心里真踏实”

卢沟桥乡东管头村村民马琳现在每天上班很轻松，工作和居住的地方都在丽泽景园小区。作为公寓维修工，他每天的工作就是在小区内待命，一旦公寓出租的房屋出现水电气等故障，他随叫随到。

丽泽景园有3000多户居民，90%是东管头村回迁村民。丽泽景园一期刚开始入住的时候，村里推出了“趸租房”模式，先期投资近3000万元，集中对1000套收上来的房屋进行集中装修，成立东管丽泽公寓公司，以酒店式公寓和出租房的形式运作这1000套房子。酒店式公寓所需的职工也从村民里选聘，解决了村民的就业难题。

马琳将自家富余的一套两居室趸租给了村里，每月能拿到3600元租金，在自家小区上岗就业，每月还能拿到3000多元的工资，自己“照顾”自己的房子，还能赚钱，马琳工作起来很上心。

不再靠“瓦片经济”吃饭的任庆国如今在村里自营的汽车4S店当经理，一年的收入能达到十二三万元。他的妻子已经退休，每月能拿到3000多元的退休金。

从过去城乡接合部无序收租的“瓦片经济”提升为规范合法租赁的“楼宇经济”，一大批像马琳、任庆国一样的农民变成“有房屋、有资产、有社保、有工作”的新型农民。

目前，北京的城乡接合部主要是指四环路至六环路范围规划集中建设区以外的地区，总面积约1220平方公里。“下一步，将以乡镇为基本实施单元，变项目平衡为区域统筹，强化土地资源、实施成本、收益分配和实施监管统筹管理。”北京市城乡办相关负责人表示，“虽然具体操作方式会有调整，但保护农民利益这个出发点不会变，目的就是要让农民真正融入城市。”

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 11 版）

(责编：马昌、袁勃)