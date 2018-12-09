汇聚乡村振兴的社会力量

投资办厂帮家乡发展产业，结合自身需求带动村民就业，给乡亲提供信息牵线搭桥……在山西省运城市，能引领农村新风尚、带领乡亲脱贫致富、为家乡建设尽心尽力，就被当作新乡贤，如今这一群体的人数已超万人。

运城市委书记刘志宏说：“经过两年的实践，运城新乡贤工作理论、模式、制度的成果渐渐有了雏形。通过人人可做新乡贤、人人易做新乡贤、人人争做新乡贤的‘大众模式’，汇聚起了运城乡村振兴的社会力量。”

用高尚品德、勤奋敬业等带动乡邻

万荣县皇甫乡灵池村成立了新乡贤理事会，共有成员15人，只要关心村子发展、品行良好的都可报名。

村里30多岁的村民董益创在西安打工，看到当地的白吉馍夹肉生意不错，就牵线搭桥，帮助村里一户人家前往考察，如今那户村民在县城开了一家小店，生意非常红火。

盐湖区老干部刘海水退休后回到村里居住，发现村中的巷道都没有名字，不管是寻亲访友还是物流快递，都极为不便。他查找资料，结合村庄的人文历史，给全村46条巷道都起了有文化内涵的名字。他又结合自己会画漫画的特长，创作了系列漫画口袋书，在村中弘扬正能量。

山西德济药业总经理、永济市新乡贤理事会会长党保军，近年来投身中药材产业。他在闻喜、万荣、河津、夏县等地设立药材加工车间，不但提高了企业的市场竞争力，也带动了当地的中药材产业发展。

“泰山不拒细壤，故能成其高；江海不择细流，故能就其深。”不管是领导干部、企业家还是普通村民，都可以成为新乡贤。为吸引更多的人士参与，运城在全市开展了“寻找新乡贤”活动，重点寻找有奉献精神、对农村经济文化和社会发展有带动力、引领力的好人、贤人，用他们的高尚品德、勤奋敬业、知识技能等带动周边乡邻，促进乡村发展。

带动产业发展，助力美丽乡村建设

闻喜县侯村乡寺底村村委会主任吉平娟以前长年在外经商，当选后回到村里，累计出资数十万元，帮助村里硬化道路、美化亮化环境。目前她又在村里筹建轧钢厂，以提振集体经济。

寺底村是“中国楹联文化村”，村里近百名村民有楹联创作、书写的特长，在新乡贤的引领下，村里准备通过创作、书写、绘画一条龙服务，发展楹联文化产业。

万荣县裴庄乡集贤村今年引导村民建设了45个蔬菜大棚，准备发展成村里的支柱产业。其中重要因素，就是除了村里有人在西安从事蔬菜批发生意外，还有由村里新乡贤组成的可提供技术、资金、销售等帮助的人才库和信息库。

通过新乡贤工作，各路人才被组织起来，加强了信息的交流与应用。为了更好地打造这一信息共聚平台，运城市今年举办了新乡贤公益创业大赛。通过“公益启动、乡贤推动、社会联动、文化驱动”，配备金融、媒介、文创等支撑体系，实施一批推动农村文化发展和美丽乡村建设的公益项目。目前已确定了第一批新乡贤公益创业项目130个。新乡贤们正根据各自实际，或协调资金、物资，或组织人员，或出设计方案等，共同出力实施。

在全体村民大会上披红戴花，拍摄视频在村微信群里表扬，把事迹制作成图文并茂的版面墙展示……在灵池村，只要是为村里做事的新乡贤，都会受到尊重、礼遇、善待。

各村根据实际与新乡贤加强联系、优化服务。在县市级层面，从制度架构上，为新乡贤打造干事创业的平台。在去年的村“两委”换届中，625名新乡贤进入村“两委”担任职务。对于一些带动力强的新乡贤创业项目，政府还以优惠政策进行扶持。

两年多的实践也反映出，进一步激发大家争做新乡贤的积极性，还需要更科学的制度设计和更完善的服务保障。运城市委宣传部长王志峰说：“今后将努力打造人人争做新乡贤的高质量制度磁场。”

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 11 版）

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