全力投入脱贫攻坚定点帮扶

本报电 日前，云南省鹤庆县委、县政府向中船集团赠送了“对口支援共摘穷帽、携手并肩同奔小康”的锦旗，感谢中船集团16年来对鹤庆脱贫攻坚工作的支持和帮助。
作为定点帮扶鹤庆的中央企业，中船集团自2002年以来，“党组带头，总部带头，党员干部带头”，通过创设产业扶贫基金和民生扶贫基金等方式，引导广大干部职工积极投身定点帮扶工作。针对鹤庆县在基础设施方面存在的“先天不足”，近三年先后投入1650余万元，实施基础设施建设项目，帮助鹤庆建成了燕子崖、羊龙潭、舍茶寺等提水供水工程。其中燕子崖提水工程克服了山高路远的困难，将水从海拔1475米提升到2715米的高度，结束了六合乡11个村的贫困群众长期以来“靠天饮水”的历史。
中船集团着眼阻断贫困代际传递，在鹤庆县开办“中船春蕾班”，资助孤寡残单亲家庭贫困学生，免费招收贫困学生入读技校等，让4650名贫困学生通过接受教育和学习技能，走出贫困改变了命运。同时，还实施了医疗卫生扶贫项目，投入630余万元，为7所乡镇卫生院累计购置了21台（套）医疗设备，改善了贫困地区医疗卫生条件，缓解了贫困群众看病贵、看病难的问题；累计投入3000余万元，购买县里的农副产品，帮助贫困村设立产业发展互助基金，支持贫困村发展村级集体经济，引导支持贫困群众发展产业，形成了稳定的收入来源。
（黄余红 黄 涛）
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】