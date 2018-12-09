全力投入脱贫攻坚定点帮扶

本报电 日前，云南省鹤庆县委、县政府向中船集团赠送了“对口支援共摘穷帽、携手并肩同奔小康”的锦旗，感谢中船集团16年来对鹤庆脱贫攻坚工作的支持和帮助。

作为定点帮扶鹤庆的中央企业，中船集团自2002年以来，“党组带头，总部带头，党员干部带头”，通过创设产业扶贫基金和民生扶贫基金等方式，引导广大干部职工积极投身定点帮扶工作。针对鹤庆县在基础设施方面存在的“先天不足”，近三年先后投入1650余万元，实施基础设施建设项目，帮助鹤庆建成了燕子崖、羊龙潭、舍茶寺等提水供水工程。其中燕子崖提水工程克服了山高路远的困难，将水从海拔1475米提升到2715米的高度，结束了六合乡11个村的贫困群众长期以来“靠天饮水”的历史。

中船集团着眼阻断贫困代际传递，在鹤庆县开办“中船春蕾班”，资助孤寡残单亲家庭贫困学生，免费招收贫困学生入读技校等，让4650名贫困学生通过接受教育和学习技能，走出贫困改变了命运。同时，还实施了医疗卫生扶贫项目，投入630余万元，为7所乡镇卫生院累计购置了21台（套）医疗设备，改善了贫困地区医疗卫生条件，缓解了贫困群众看病贵、看病难的问题；累计投入3000余万元，购买县里的农副产品，帮助贫困村设立产业发展互助基金，支持贫困村发展村级集体经济，引导支持贫困群众发展产业，形成了稳定的收入来源。

（黄余红 黄 涛）

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 11 版）

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