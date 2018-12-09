百年茶村变游园（乡村发现·村庄）

图为上犹县梅水乡园村全貌。

黄传章摄

千山环野立，一水抱村流。初冬时节，站在江西省上犹县梅水乡园村的最高处举目环望，整个村庄被群山包围。四周群山苍翠，茶园宛如绿毯，一排排客家特色民居散落山脚。

上犹绿茶小有名气，园村更有数百年的种茶史。“我家2亩山地都种茶，今年每亩鲜叶就能卖6000多元。”对今年的家庭收入，在茶园劳作的贫困户李春香感到满意，过去这样的价格是很难达到的。

近年来，园村采取“公司+合作社+基地+农户”的形式，带动村民发展茶叶产业。过去分散低效、质量把控难、对市场反应迟缓的小作坊生产，变成了如今育苗、种茶、制茶、销售一条龙的产业链。

“公司免费提供茶苗、技术，统一负责收购，村民都乐意在山上、荒地里种茶，小茶叶成为村民致富的‘黄金叶’。”村党支部书记吉健康介绍，全村拥有茶叶面积5680亩，人均1.43亩，茶叶加工厂15家。近两年，全村就有100多人借“茶”脱贫。

在园村茶园里行走，一排排整齐的茶树旁边都立着小木牌，上面写着这一片茶园定制人的名字。一根根白色的柱子远看像路灯，其实是农业物联网监控设备。通过这些设备，茶园的温度、湿度，实时视频监控，都可以传到终端，供管理人员和客户查看。吉健康说，这是村里推出的“互联网+私人定制茶园”模式，远方客户定制的春茶可第一时间直接送达手中。

产业的提升也带动了村庄的变化。犹江绿月公司在园村建设了种植基地、加工车间，还修建了古色古香的制茶体验区、表演区、品茶区。有了这样的基础条件，把茶当花来护，把茶当景来卖，也成为园村人脱贫致富的新秘诀。

闻着茶香，沿着弯弯曲曲的游道，就来到村中心的“茗香阁”。身着表演裙服的茶艺师钟秀华正在表演茶艺。钟秀华家曾是贫困户，父母年过花甲，弟弟有先天智力障碍。钟秀华经过培训成为一名茶艺师，既能在本村做茶艺表演赚钱，又能照顾家人。“在旺季一天要表演两三场，接待几百名游客。”钟秀华说。

在犹江绿月的茶园，游客可以参与茶叶采摘、生产加工等环节，体验采茶的乐趣。“村民光卖茶还不够，要不断延伸茶产业链，让更多人来茶园体验、采风、洗肺。”犹江绿月公司总经理陈有良说，“今年春茶开采期间，每天都会有旅游团或个人过来，累计接待游客2万余人次。”

在园村附近，有一条林区的小火车线路保留至今。近年来园村将“茶香之旅”作为一种新的旅游业态重点发展。还把周边的大金山生态漂流、客家长廊等旅游资源纳入共同发展的规划，构成了园村独有的旅游集群。

随着游客纷至沓来，当地农户的致富路子也多了起来。“每逢周末或节假日，我们日接待量有十几桌，而且已经稳定下来了。” 经营桂花园农庄的罗诗高说。

小贴士

怎么去：从赣州市区或赣州黄金机场出发，沿厦蓉高速，县道380向西，约60公里抵达园村。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 11 版）

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