二手房市场呈缓慢降温趋势 2019年楼市供需两端承压

本轮房地产市场自进入因城施策长期化的长效阶段后，无论是房价、地价、成交量，还是购房者心理预期，均逐渐回归理性，尤以房价中二手房价格的表现最为明显。

据诸葛找房研究中心提供的数据显示，在其监测的全国100个城市中，11月份二手房均价为15268元/平方米，环比10月份下跌0.3%，已连续三个月下跌且跌幅进一步扩大。具体来看，二线城市二手房下跌幅度最大，环比跌幅为0.48%，其次为一线城市，环比跌幅0.43%，而三四线城市仅小幅下跌0.07%。

再从成交方面来看，易居研究院监测的全国10个重点城市数据显示，11月份，10城二手房成交量共4.6万套，虽然较10月份出现小幅回升，但成交量仍然低于2012年以来的月平均成交套数（5.6万套）；从前11个月的整体情况来看，10城二手房成交量为61.4万套，相比去年同期水平下降了13%。

“通过观察历史数据可以看到，截至11月份，10城二手房年初累积套数同比已连降23个月，远超上一轮低迷期的连续12个月下降，表明本轮房地产市场的调控力度远超上一轮。”上海易居房地产研究院研究员王瑾钊对《证券日报》记者分析称，从后市来看，在中央对房地产市场调控政策不放松的大环境下，预计12月份二手房成交量很难出现改观。

事实上，伴随着2018年接近尾声，在房价降温明显、土地市场遇冷、房企融资压力犹存的背景下，即将到来的2019年房地产市场又会呈现出什么样的走势呢？

如是金融研究院高级研究员杨芹芹在接受《证券日报》记者采访时表示，从供给端看，今年的房地产开发投资主要是由土地购置来支撑，而剔除土地购置费后，已出现明显的回落；从需求端看，房地产市场调控依旧较为严格，商品房销售整体处于下行周期，销售情况不太乐观。未来，在供需两端承压的背景下，预计房地产市场会从总量扩张转向结构分化。

58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时同样预计，2019年房地产市场的分化格局会进一步加剧，不同城市间的市场变化也将呈现明显差异。具体来看，一线城市将表现为“价稳量降”，二线城市中的部分热点城市降温可能加速，不排除部分城市房价出现较为明显的波动，但更多的二线城市将呈现出缓慢降温趋势；三四线城市的分化预计将在2019年表现的尤为明显。再从土地市场方面来看，预计明年上半年土地流拍现象还将普遍存在，房企拿地继续保持较高地谨慎态度。

而从房企角度来说，杨芹芹预计，市场竞争格局也将发生巨大变化。一方面，由于房企融资渠道受限，部分中小房企现金流压力较大，或出现主动退出或寻求并购等局面，导致资源持续向龙头集聚，“强者恒强”格局不断深化；另一方面，随着房地产新时代的到来，消费者会更加关注住房品质，信赖品牌房地产企业提供的产品与服务，预计市场份额将向品牌房企集中。

(责编：李栋、朱一梵)