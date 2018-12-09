三部门发文落实重点群体创业就业税收政策

本报讯 近日，财政部、税务总局、人社部发布《关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2017〕49号），明确了进一步落实重点群体创业就业税收政策的有关问题。

《通知》指出，要加强领导、周密部署，将财税〔2017〕49号文件中登记失业半年以上的人员、毕业年度内高校毕业生、零就业家庭以及享受城市居民最低生活保障家庭劳动年龄内的登记失业人员等重点群体创业就业政策落实到位。各级财政、税务、人力资源社会保障等部门要健全信息共享机制，优化办税流程；主动做好政策宣传和解释工作，使企业和困难群体知悉和理解相关政策；加强调查研究，密切跟踪税收政策执行情况，及时解决政策落地过程中出现的困难和问题。（包兴安）

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