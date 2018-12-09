民营企业助力中国经济高质量前行

2018年是改革开放40周年，40年来民营经济激荡前行，创新求变，涌现出一批知名品牌和杰出的功勋企业家，有力地满足了中国消费市场的蓬勃发展。

有这样一组数据，可以反映消费产业增长中民营经济的贡献：1、民营企业占制造业投资的3/4、工业营业收入的2/3;2、民营企业提供了全国80%的日用消费品、60%以上的中高档消费品;3、民营企业提供了3/4的生活消费服务。可以说，改革开放成就了民营企业，民营企业也扩大了改革开放的成果。

在消费升级的新时代，中国经济由高速增长向高质量发展转变，消费者对生活有更美好的追求，对消费品有更高的期许。民营企业要坚持创新引领，实现产品的转型、升级、换代，才能弯道超车、脱颖而出。在直接经受市场经济和一线消费者检验的饮料行业中，以将红牛成功引进中国的华彬集团为例，多年来实施国际化、多元化战略，通过参股、控股、收购等资本运作方式，形成了红牛、战马、VitaCoCo，VOSS水、果倍爽的多品类产品矩阵，涵盖儿童、青年、时尚、健康等各类人群，满足消费者多元化的消费需求，产生新的流量入口，拉动民营经济增长。

图：1984年，第一代中国民营经济企业开启创业潮，华彬集团成立

培育健康理念，引领消费潮流，是企业高质量发展的内在驱动力。多年来，华彬集团秉承“健康生活、引领时尚”的发展理念，中国红牛从1995年至今，累计销售额1500亿元，可以说创造了中国饮料业界的单品纪录。究其原因：一是以消费者为本，无论经济如何变化，产品价格20年保持不变，维护了忠实消费者的感受。二是进行消费者健康理念培养，让越来越多的消费者有能力摆脱“价格敏感”的心态，转而接受和依赖更优质的消费体验。

图：1995年12月，红牛进入中国，成立了红牛维他命饮料有限公司，大力开拓中国市场

改革开放40年来，民营经济做出了突出的贡献，在消费升级的新时代背景下，对企业来讲，机遇和挑战并存。为系统总结中国食品工业改革开放40年所取得的发展成就，推动中国食品工业不断前进，12月6日，由中国食品工业协会指导、河南省人民政府支持、华商云商主办的“致敬改革开放40周年——2018中国食品产业发展年会暨华糖万商领袖大会全会”在郑州国际会展中心召开。活动通过网络投票推选了58名中国食品工业改革开放40周年功勋企业家，其中，全国政协人口资源委员会委员、华彬集团董事长严彬以717423票遥遥领先，荣获榜首。华彬快速消费品集团总裁卢战女士受严彬委托，在大会接受了“中国食品工业改革开放40周年功勋企业家”荣誉。

图：华彬集团董事长严彬荣获“中国食品工业改革开放40周年功勋企业家”荣誉

图：在网络投票中，严彬以以717423票遥遥领先，荣获榜首

图：华彬快消品集团总裁卢战受严彬委托领奖

严彬通过视频的方式，表达了对组委会和承办公司的感谢。他说：“中国改革开放40年，我二十年在海外、二十年在国内，亲身经历，既是见证者，又是受益者，尤其是(获得功勋企业家荣誉)授奖在河南——我的第二故乡，有着特殊的感情。这不单单是我个人的一个荣耀，而是表明了大家对华彬集团、华彬快消品整个产业链上下游几百万人工作的大力支持。谢谢大家的真情厚爱!”

图：严彬通过视频的方式表达谢意

(责编：李栋、朱一梵)