原标题：【支持民营企业在行动】辽宁：系列举措助力民营企业发展

央视网消息（新闻联播）：针对民营经济发展痛点和难点，辽宁省出台一系列精准有效的具体举措，推动民营经济高质量发展。

今天，辽宁省委、省政府召开全省加快民营企业发展大会，发布《辽宁省关于加快民营经济发展的若干意见》，营造更好发展环境。

会前，辽宁省展开覆盖全省的发展环境大调研，梳理民营企业遇到的困难。这次，针对大调研中反映强烈的融资难、融资贵等问题，专门出台了《全省金融机构支持民营企业发展奖励办法》，鼓励银行、证券、保险机构等金融机构为民营企业提供融资服务。

辽宁省计划每年重点培养1万户个体工商户转型升级为企业，1000户左右小微企业升级为规模以上工业企业，100户左右规模以上工业企业升级为超亿元“小巨人”企业。

(责编：袁勃)