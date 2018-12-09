年内15省份上调最低工资标准 这地明年要涨300元

中新经纬客户端12月9日电 （徐世明）今年以来，已有多地上调最低工资标准。据中新经纬客户端统计，截至目前，15省份最低工资标不同程度上调。其中，四川、广西、西藏等5地上调超200元。此外，重庆自2019年1月1日起上调300元。

11月30日，海南人社厅发布通知称，经省政府同意，决定从2018年12月1日起，将现行最低工资标准提高240元。自此，从今年1月1日起，年内已有15省份上调最低工资标准。

具体来看，今年上调最低工资标准的15省份中，四川、广西、西藏、海南、广东5省份上调超200元。其中，四川和广西上一次调整为2015年，时隔三年，此次将第一档最低工资标准一口气上调280元，上调幅度居15省份之首。

广西人社厅表示，本次最低工资标准调整增幅为20%，主要考虑近年广西城镇居民生活费用支出、职工个人缴纳的社会保险费、住房公积金、职工平均工资及经济发展水平而确定的。

同样是时隔三年才调整，安徽此次各档最低工资标准上调幅度为30元。

对此，安徽省人社厅表示，此次最低工资标准调整前，各档均包含个人缴纳的社会保险费和住房公积金。此次调整的最低工资标准中剔除了个人缴纳的社会保险费和住房公积金，增加最低工资标准的“含金量”。

安徽省人社厅指出，全国31个省市中，除北京、上海、安徽外，其他28个地区发布的均包含个人缴纳的社会保险费和住房公积金。如果按全国普遍发布口径（即包含个人缴纳的社会保险费和住房公积金部分），月最低工资标准四个档次分别达到1907元、1737元、1637元、1537元。最高档暂排全国第8位，中部省份第1位。

2018年已进入尾声，但保障劳动者权益的计划依旧在进行。

12月6日，重庆市人力资源和社会保障局发布一则通知称：经人力资源社会保障部审核、市政府审议通过，对重庆市最低工资标准进行调整。其中，第一档职工最低月工资标准为1800元/月，第二档职工最低月工资标准为1700元/月，上述标准自2019年1月1日起执行。

此外，宁夏人社厅在关于宁夏自治区政协十一届一次会议第29号提案协办意见的函中指出，自1995年首次发布最低工资标准以来，已12次调整了最低工资标准。最近一次调整最低工资标准是2017年10月1日，按照宁夏自治区有关规定，目前宁夏人社厅已基本完成最低工资调整评估工作，争取明年再次对最低工资标准进行调整。（中新经纬APP）

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