11月份全国居民消费价格同比上涨2.2%

新华社北京12月9日电（记者陈炜伟）国家统计局9日发布数据，11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

构成CPI的八大类商品和服务价格同比均有所上涨。11月份，食品烟酒价格同比上涨2.5%，影响CPI上涨约0.72个百分点。其中，鲜果价格同比上涨13.3%，鸡蛋价格上涨5.2%，禽肉类价格上涨4.5%，水产品价格上涨2%，鲜菜价格上涨1.5%，畜肉类价格上涨0.8%（猪肉价格下降1.1%）。

其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.6%和2.5%，居住、交通和通信价格分别上涨2.4%和1.6%，生活用品及服务、其他用品和服务、衣着价格分别上涨1.5%、1.5%和1.4%。

从更能反映短期变动的环比数据看，CPI由上月的上涨0.2%转为下降0.3%。其中，食品价格环比下降1.2%，非食品价格下降0.1%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析，在食品中，蔬菜市场供应充足，鲜菜价格环比下降12.3%；受非洲猪瘟疫情影响，部分产地为避险加快出栏，猪肉价格下降0.6%。在非食品中，汽油和柴油价格分别下降4.9%和5.2%，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别下降5%、3.3%和2.3%。

当天发布的数据还显示，11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.7%，涨幅比上月回落0.6个百分点。

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