个人转让新三板非原始股股票免征个税

本报北京12月9日电 （记者李丽辉）财政部、税务总局、证监会日前发布通知，为促进全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）长期稳定发展，自2018年11月1日（含）起，对个人转让新三板挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税。对个人转让新三板挂牌公司原始股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税。

通知所称非原始股，是指个人在新三板挂牌公司挂牌后取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股。通知所称原始股，是指个人在新三板挂牌公司挂牌前取得的股票，以及在该公司挂牌前和挂牌后由上述股票孳生的送、转股。

2018年11月1日之前，个人转让新三板挂牌公司非原始股，尚未进行税收处理的，可比照通知第一条规定执行，已经进行相关税收处理的，不再进行税收调整。

通知明确，2019年9月1日之前，个人转让新三板挂牌公司原始股的个人所得税，征收管理办法按照现行股权转让所得有关规定执行，以股票受让方为扣缴义务人，由被投资企业所在地税务机关负责征收管理。自2019年9月1日（含）起，个人转让新三板挂牌公司原始股的个人所得税，以股票托管的证券机构为扣缴义务人，由股票托管的证券机构所在地主管税务机关负责征收管理。

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 02 版）

(责编：曹昆)