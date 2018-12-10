跨越40年的民心见证

历史，总是在一些特殊节点给人以启迪。

40年前，正值拨乱反正之际，新华社记者曾到湖北赤壁公社采访，写出稿件《农民都夸三中全会政策好》，用“十个好”，发出亿万群众拥护党的改革开放政策的心声，被《人民日报》等报纸头版头条采用，引发广泛反响。

40年后，中国进入新时代，新华社记者重访故地，原赤壁公社所在地咸宁市的基层干部群众感受沧桑巨变，总结出“新十好”，道出改革开放以来特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下取得的历史性跨越。

（一）

【历史原声】“安定团结的形势好，农民安心生产了。”（据新华社通稿1979年6月8日电，下同）

【沧桑巨变】“乡村振兴战略好，发展的劲头更足了。”

1978年，地区生产总值1.22亿元；

1998年，地区生产总值23.56亿元；

2018年，地区生产总值有望突破420亿元……

一组数据，见证了赤壁市在改革大潮中的历史跨越。

传说三国时期，孔明曾在这里“借东风”赢得了赤壁之战。昔日古战场，今日俏江南。曾参与当年采访活动的原赤壁公社文书汤大荣感慨：40年前，三中全会就是农村发展的“东风”；40年后，乡村振兴战略“东风”再起，赤壁正在书写新的传奇。

【记者手记】改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是实现伟大复兴的必由之路。乡村振兴战略，是农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新路标。

（二）

【历史原声】“按劳分配、多劳多得的政策好，不吃大锅饭了，农民干活劲头大了。”

【沧桑巨变】“取消农业税政策好，负担轻了，干劲足了，农民钱袋子鼓起来了。”

“开天辟地头一回，种粮不交农业税”。距离赤壁70余公里的监利县棋盘乡，曾因“农民真苦，农村真穷，农业真危险”的疾呼而广为人知，当延续了2600多年的“皇粮国税”宣告终结后，有农民喜悦地贴出了春联。

在系列减负政策的带动下，农村活力迸发。从贫困村组到“希望的田野”，从集体总资产不足1万元到30亿元，67户247人的咸宁官桥村八组，步入了改革发展快车道，获评全国绿色小康村等称号。

“富起来，才是硬道理。1979年，全组人均收入不到50元，2017年，已达6.5万元。”官桥村八组组长周宝生说。

【记者手记】中国要富，农民必须富。振兴农业发展的利好措施接踵而至，百姓的笑容，是最好的见证。

（三）

【历史原声】“提高农副产品的统购、收购价格好。”

【沧桑巨变】“坚持社会主义市场经济改革方向好。”

曾经是房前屋后自给自足，如今是网上网下远销俄日韩的“抢手货”。

在全国重点蔬菜基地咸宁潘家湾镇，已是初冬时节，大棚内的蔬菜长势喜人。

“全镇蔬菜种植面积10万亩，去年产值达4亿元。”潘家湾镇蔬菜协会会长周承富说，在政府部门鼓励下，村民以市场为导向大力发展蔬菜种植，并成立了湖北首个蔬菜协会，成为农民的“绿色银行”。“从无到有，从有到强，秘诀就是尊重市场规律。”

【记者手记】市场有效，政府有为，老百姓就有实惠。抓住了市场经济规律，就抓住了农村经济发展和农民增收的根本。

（四）

【历史原声】“国家粮食征购指标‘一定五年’不变好，农民心里踏实了。”

【沧桑巨变】“土地承包再延三十年政策好，好比吃了‘定心丸’。”

开着豪华轿车来种田——离开田地21年后，长期外出务工的咸宁中伙铺镇“新农民”余曙光，选择了回乡承包2800亩土地。

“土地承包再延三十年，好比吃了‘定心丸’，心里更踏实了。”余曙光说，“所有权、承包权、经营权分置，让农业规模化生产成为可能。农业虽然赚钱不快，但赚得稳，种田越来越有盼头。”

据农业农村部统计，截至去年底，全国家庭承包经营耕地流转面积已达5.12亿亩。

【记者手记】改革解放了农村生产力、顺应了农民意愿。当农业成为有奔头的产业，农民就会成为有吸引力的职业。

（五）

【历史原声】“尊重基本核算单位所有权和自主权好。”

【沧桑巨变】“坚持农民主体地位好，让农民成为乡村振兴的建设者和受益者，农村更有活力了。”

夕阳之爱、护鹰计划、志愿者协会……在咸宁市四邑村，一批自发成立的社会组织，有效推动了农村群众自我管理、自我教育、自我服务。

四邑村还广泛征求群众意见，发展起千亩蔬菜基地、万亩竹柳基地等。村党支部书记周炳兰说：“让村民主动参与村级治理，种菜还是种苗木，由村民协商决定。”

日前，新一批“全国民主法治示范村（社区）”公布，四邑村榜上有名。

【记者手记】改革之所以成功，源于发挥了亿万农民的主体作用和首创精神。人民，是历史的创造者，也是国家的主人翁。

（六）

【历史原声】“自留地、家庭副业和农村集市贸易的政策好。”

【沧桑巨变】“农村集体产权制度改革政策好。土地变资产、农民变‘股东’，大家共同分享发展成果。”

荒山成为“金山”，咸宁市板桥村探索的“二次流转”是关键。通过农村集体产权制度改革，村民将林地经营权流转到村委会，村委会再以林地入股，集中流转至农林公司。

板桥村党支部书记刘鹤鸣介绍，这样村民就有了三笔收入——林地入股的土地租金每年25元、产生利润后的分红预计每年3000元、到基地务工每月工资约2500元。“农民也有了稳定的财产性收入。”

据统计，我国农村集体经济组织拥有土地等资源性资产66.9亿亩。改革，让盘活沉睡的集体资产成为可能。

【记者手记】改革改出了活力。随着农村集体产权更加归属清晰、权能完整、流转顺畅，农民有了更多获得感、幸福感。

（七）

【历史原声】“不怕农民富起来的政策好。”

【沧桑巨变】“精准扶贫政策好，不让一名群众在奔小康的路上掉队。”

2018年全国两会湖北代表团开放日上，全国人大代表、咸宁大市村的“90后”女大学生“村官”程桔讲述的故事，吸引了中外媒体的目光。

四年前，大市村基础设施薄弱，集体经济空白，是远近有名的“空心村”、贫困村。认真调研优势劣势之后，程桔和村干部们明确了基础设施、产业、旅游“三步走”的思路。

改造了1700米主干道，新建150亩茶园基地，引进300亩的龙虾养殖基地……2016年底，大市村35户贫困户、106人全部脱贫摘帽。

【记者手记】“小康不小康、关键看老乡。”昔日是“不怕农民富”，如今是“怕农民不能及时富”。精准扶贫，不落一人，农民的心头暖暖的。

（八）

【历史原声】“国家扶持社队企业的政策好。”

【沧桑巨变】“培育新型的农业经营主体好。”

“200亩鱼塘、730亩耕地、1400余株果树、6万多只鸡……”来到咸宁郭湾家庭农场，“农场主”王刚讲起农场的发展，喜不自禁。

过去农户分散种植，机械化水平低，土地利用效率不高。现在，农场实现了适度规模化、职业化经营，政府又提供了农业信息技术服务，平均1亩地就能有上千元的利润。王刚说：“今年，我还计划发展农旅结合项目，每亩再增收上百元。”

目前，咸宁市新型农业经营主体达到1.2万个，农民专业合作社4781家，家庭农场432家。

【记者手记】人往何处去？返乡创业；地由谁来种？能者种田。新型农业经营主体的快速发展，推动了土地适度规模经营，引领农业现代化发展。

（九）

【历史原声】“国家支持农业机械化的措施好。”

【沧桑巨变】“提供高质量公共服务的政策好。”

“以往，在猪圈边挖个土坑，搭两块木板，就是厕所。蚊蝇成群、臭气熏天。”咸宁大岭村52岁的村民汪素英说，“村里搞了‘厕所革命’，‘土茅坑’成了‘冲水式’，几十年了，我们也有了城里一样的卫生间！”

焕然一新的大岭村，山清、路洁、地绿、村美，去年游客接待量超过12万人次。

民之所望，施政所向。持续改善农村人居环境，“望得见山、看得见水、记得住乡愁”；广泛开展群众文化活动，“培育文明乡风、良好家风、淳朴民风”；不断增加教育、医疗、卫生等公共产品和服务供给……农村的环境越来越美，农民生活品质越来越高。

【记者手记】小厕所，大民生；农村美，中国美。正是一件件“民生小事”，连缀起乡村有温度、高质量发展新图景。

（十）

【历史原声】“‘三不主义’（平反冤假错案）好……人们心情舒畅。”

【沧桑巨变】“加强党的基层组织建设好。牢记宗旨，不忘初心，始终同群众心连心。”

每月第一个周一的下午，咸宁市6065个基层党组织都同时开展支部主题党日活动。

“活动不是空对空，而是把群众最关心的切身利益大事作为主题，党员们广泛讨论，形成决策，解决问题。”官埠桥镇张公庙村82岁的老党员罗世华介绍说，“群众时时处处感受到党的力量就在身边，有效增强了党组织的凝聚力和战斗力。”

这是党领导农村工作的方式方法创新，得到中组部肯定，已在全国基层党组织中推广。

【记者手记】改革开放为什么能成，关键在于中国共产党掌舵领航。始终坚持以人民为中心，坚持解放思想、实事求是，中国特色社会主义事业就会万古长青。

（十一）

跨越40年，党心与民心始终同频共振；复兴路上，新时代改革开放旗帜高高飘扬……

（新华社武汉12月9日电 记者唐卫彬、李鹏翔、梁建强）

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 10 版）

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