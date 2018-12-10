十一月物价涨幅有所回落

本报北京12月9日电 （记者陆娅楠）国家统计局9日公布的11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比涨幅由上月上涨0.2%转为下降0.3%；CPI同比上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。此外，PPI的环比和同比涨幅也均有所回落。
从环比看，CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。其中，食品价格下降1.2%，影响CPI下降约0.25个百分点；非食品价格下降0.1%，影响CPI下降约0.10个百分点。
国家统计局城市司高级统计师绳国庆介绍，从环比看，在食品中，蔬菜市场供应充足，鲜菜价格下降12.3%；受非洲猪瘟疫情影响，部分产地为避险加快出栏，猪肉价格下降0.6%。在非食品中，汽油和柴油价格分别环比下降4.9%和5.2%；飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别下降5.0%、3.3%和2.3%。
从同比看，CPI上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。食品价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.49个百分点；非食品价格上涨2.1%，影响CPI上涨约1.68个百分点。
绳国庆介绍，据测算，在11月份2.2%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.3个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。
11月，PPI环比涨幅由上月上涨0.4%转为下降0.2%。其中，生产资料价格下降0.3%，生活资料价格上涨0.2%。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有23个，持平的有4个，下降的有13个。在主要行业中，由升转降的有石油和天然气开采业，下降7.5%；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降3.3%；化学原料和化学制品制造业，下降0.7%。上述三大行业合计影响PPI环比下降约0.30个百分点。
从同比看，PPI上涨2.7%，涨幅比上月回落0.6个百分点。其中，生产资料价格上涨3.3%，生活资料价格上涨0.8%。据测算，在11月份2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。
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