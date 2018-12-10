我国主权财富基金制定五年规划

本报北京12月9日电 （记者吴秋余）我国主权财富基金——中国投资有限责任公司（简称“中投公司”）近日制定2018—2022年战略规划，梳理了其未来5年的战略目标和重点举措，提出了长期发展愿景。
中投公司副董事长、总经理屠光绍表示，2018—2022年，是中投公司步入新发展阶段的关键时期，公司将为国家创造更多财富和价值，为跨境双向投资作出更大贡献，为完善国有资本管理发挥积极作用。
为实现五年发展目标，规划提出了着力推动的重点举措：一以贯之推进党的建设，提升现代企业管理水平；创新对外投资方式；全面提升机构化投资能力；完善“汇金模式”；优化公司管理架构；推动直管企业提升竞争力；全面加强人才队伍建设；增强中投系统合力等。
数据显示，截至2017年底，中投公司总资产9414亿美元，上缴利税10636亿元人民币。当年境外投资净收益率为17.59%，创下历史新高，年化国有资本增值率达到14.51%，规模位列全球第二大主权财富基金，成为参与国际市场竞争、服务国家战略的重要力量。
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