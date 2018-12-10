辽宁23项举措加快民营经济发展

本报沈阳12月9日电 （记者何勇、刘洪超）12月8日，辽宁召开全省加快民营企业发展电视电话会议。这次大会沈阳设主会场，各市、县（市、区）设分会场，全省共1.57万余人参加会议。会上，辽宁出台了《关于加快民营经济发展壮大的若干意见》《全省金融机构支持民营企业发展奖励办法》等文件，集中推出了23项加快民营经济发展的举措，吹响了民营经济加快发展的号角。
辽宁要求为民营经济营造公平竞争环境。对一般性经营企业的开办时间，要压缩到3.5个工作日内；全省工程建设项目审批时限，要在明年6月底前压减到90个工作日以内；对省、市、县100个高频事项，要在明年年底前实现“最多跑一次”。
同时，要求畅通政企沟通渠道，建立各级党政领导干部联系民营企业常态化帮扶制度，健全完善省、市、县三级党政主要负责同志与企业家协商机制，及时协调解决民营企业发展中遇到的困难和问题。将民营企业重大项目列入“重、强、抓”重点项目，在全省推广项目管家制度，到2019年底，所有规模以上企业都要配备项目管家。
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