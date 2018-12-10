本报杭州12月9日电 （记者方敏）初冬走进浙江省青田县章村乡，眼前的章村港河水丰沛、清澈见底。“亲水游+生态垂钓+民宿”的乡村旅游综合体吸引了不少游客，村民的荷包在冬季也增收不少。
“河水变清，还能变现，就得益于河权到户改革。”在推行河道经营权改革的第四个年头，青田县章村乡乡长周晓峰感慨：“实施河道承包后，‘以河养河’模式节省河道保洁费、获得承包租金累计达120余万元，农民和集体也增收了。”
河道管理，以前常出现“重建轻管”的状况。2014年8月起，章村乡开始推行河权改革。把河道经营权像承包田、承包山一样分段承包出去，承包人有权在河道经营特色渔业、乡村休闲旅游，但也要负责河道的日常管护。
目前，青田县平均每公里河道年收益可达2万至3万元，村每年承包收入可达20余万元。同时，河权改革每年还为乡里节省保洁经费、渔业巡逻管理费10多万元。一增一减之间，这些山区村庄的集体经济实力得到不断增强。同时，县里将河道山林土地统一流转、连片开发，为村民带来更多家门口就业的机会。“活水养鱼”“生态果园”“乡村民宿”产业的兴旺，使乡村振兴有了新引擎。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】