本报杭州12月9日电 （记者方敏）初冬走进浙江省青田县章村乡，眼前的章村港河水丰沛、清澈见底。“亲水游+生态垂钓+民宿”的乡村旅游综合体吸引了不少游客，村民的荷包在冬季也增收不少。

“河水变清，还能变现，就得益于河权到户改革。”在推行河道经营权改革的第四个年头，青田县章村乡乡长周晓峰感慨：“实施河道承包后，‘以河养河’模式节省河道保洁费、获得承包租金累计达120余万元，农民和集体也增收了。”

河道管理，以前常出现“重建轻管”的状况。2014年8月起，章村乡开始推行河权改革。把河道经营权像承包田、承包山一样分段承包出去，承包人有权在河道经营特色渔业、乡村休闲旅游，但也要负责河道的日常管护。

目前，青田县平均每公里河道年收益可达2万至3万元，村每年承包收入可达20余万元。同时，河权改革每年还为乡里节省保洁经费、渔业巡逻管理费10多万元。一增一减之间，这些山区村庄的集体经济实力得到不断增强。同时，县里将河道山林土地统一流转、连片开发，为村民带来更多家门口就业的机会。“活水养鱼”“生态果园”“乡村民宿”产业的兴旺，使乡村振兴有了新引擎。

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 10 版）

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