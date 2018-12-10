原标题：需求增长放缓致物价水平回落

11月份CPI和PPI同比涨幅收窄，环比负增长——

需求增长放缓致物价水平回落

11月份，CPI同比上涨2.2%，连续5个月处于“2时代”；PPI同比上涨2.7%，涨幅比上个月收窄0.6个百分点。CPI和PPI同比涨幅收窄，环比负增长，物价水平明显回落，反映出市场需求有所减弱。物价走势温和为宏观政策调控提供了更为宽松的灵活空间——

12月9日，国家统计局发布11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。11月份，CPI同比上涨2.2%，连续5个月处于“2时代”；PPI同比上涨2.7%，涨幅比上个月收窄0.6个百分点。

有关专家表示，CPI和PPI同比涨幅收窄，环比负增长，物价水平明显回落，反映出市场需求有所减弱。物价走势温和，不存在通胀风险，这为宏观政策调控提供了更为宽松的灵活空间。

CPI连续5个月处于“2时代”

11月份，CPI同比上涨2.2%，涨幅比上个月收窄0.3个百分点，连续5个月处于“2时代”。自今年6月份以来，CPI同比涨幅连续4个月扩大，10月份涨幅与9月份持平，均为2.5%。

统计显示，前11个月CPI同比上涨2.1%。这意味着今年完成全年同比涨幅3%左右的物价调控目标已无悬念。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析说，11月份在食品中，鲜果、鸡蛋和鲜菜价格分别上涨13.3%、5.2%和1.5%，三项合计影响CPI上涨约0.27个百分点。

据测算，在11月份2.2%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.3个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。

11月份，CPI环比由上个月上涨0.2%转为下跌0.3%。其中，食品价格下降1.2%，影响CPI下降约0.25个百分点；非食品价格下降0.1%，影响CPI下降约0.10个百分点。

绳国庆分析说，在食品中，蔬菜市场供应充足，鲜菜价格下降12.3%，影响CPI下降约0.33个百分点；受非洲猪瘟疫情影响，部分产地为避险加快出栏，猪肉价格下降0.6%，影响CPI下降约0.01个百分点。

在非食品中，汽油和柴油价格分别下降4.9%和5.2%，合计影响CPI下降约0.12个百分点；飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别下降5.0%、3.3%和2.3%，三项合计影响CPI下降约0.07个百分点。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，11月份食品价格和非食品价格都有明显回落，可能表明消费需求走弱，名义消费增速或将放缓。

PPI同比涨幅连续5个月收窄

11月份，PPI同比上涨2.7%，涨幅比上个月收窄0.6个百分点。这也是PPI同比涨幅连续5个月收窄。今年前11个月，PPI同比上涨了3.8%。

绳国庆分析说，11月份，在工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨3.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约2.47个百分点；生活资料价格同比上涨0.8%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.20个百分点。

在主要行业中，涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨24.4%，比上月回落18.4个百分点。

据测算，在11月份2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。

11月份，PPI环比由上涨0.4%转为下降0.2%。其中，生产资料价格下降0.3%，生活资料价格上涨0.2%。

从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有23个，持平的有4个，下降的有13个。在主要行业中，由升转降的有石油和天然气开采业，下降7.5%；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降3.3%；化学原料和化学制品制造业，下降0.7%。上述三大行业合计影响PPI环比下降约0.30个百分点。由平转降的有黑色金属冶炼和压延加工业，下降1.1%。涨幅扩大的有非金属矿物制品业，上涨1.4%，比上月扩大0.7个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨1.3%，扩大0.2个百分点。

11月份，工业生产者购进价格同比上涨3.3%，环比持平。其中，建筑材料及非金属类价格同比上涨9.3%，燃料动力类价格上涨7.9%，黑色金属材料类价格上涨5.5%；有色金属材料及电线类价格下降2.1%。前11个月平均，工业生产者购进价格同比上涨4.4%。

刘学智表示，PPI环比近7个月首次负增长，同比涨幅显著收窄，为近两年低点。按大类分，生产资料价格环比负增长是PPI下降的主要原因，生活资料价格保持正增长，表明工业生产可能放缓，经济增长动能有减弱的可能。工业生产者购进端价格涨幅收窄至3.3%，但依然高于出厂端价格，工业企业仍然承受着输入性成本压力。

未来整体物价缺乏上涨动力

今年以来，我国物价运行总体平稳，CPI运行符合预期目标。从未来走势看，通胀压力明显减轻。

交通银行分析认为，近两个月国际原油价格冲高后大幅回落，截至11月末回落幅度已超过30%，既有地缘政治原因，也有需求不足因素，全球经济放缓对石油需求预期减弱。

“在国内外需求稳中趋缓、上游生产端产品价格已经回落、原油及大宗商品价格难以显著走高的情况下，明年物价水平上涨动力不足。”刘学智表示，尽管稳健货币政策偏松，但仍不会大量释放流动性，不存在大幅抬升物价的作用。猪肉价格处于缓慢上升周期，但回升幅度有限，难以改变整个CPI运行态势。从另一个角度看，中国宏观调控政策重心已经转向稳增长，基建补短板等逆周期的调节政策或将托底中国经济，中国经济出现硬着陆的风险并不大，真正陷入通缩的可能性很小。

国家统计局新闻发言人刘爱华此前表示，从未来走势看，支持物价平稳的因素较多。从食品来看，虽然存在一定的上涨因素，但粮油价格平稳，粮食生产形势较好，能够保证食品价格平稳。从工业品看，我国产业体系比较完整，通过合理扩大消费品进口，也有利于增加消费品供给，有利于保持工业品物价稳定。从服务角度看，服务业供给能力和水平在不断提升，服务价格能保持比较平稳的上涨态势。因此，保持居民消费价格平稳有坚实基础。

从PPI看，近两个月国际原油价格冲高后大幅回落，对PPI同比涨幅形成了一定下拉作用。由于中东局势仍存变数，未来原油价格可能还会波动。受全球经济增长放缓和贸易保护主义影响，外部需求难以支撑工业产品价格上涨。积极的政策着力点在于基建投资，可能为相关工业产品带来阶段性拉升作用，但难以改变PPI趋势性下行的特征。

刘学智表示，在国内外需求稳中趋缓、上游生产端产品价格已经回落的情况下，整体物价缺乏上涨动力。近期基建投资提速，华北地区工业生产加快，相关产品需求增强，或将带来价格拉升作用。同时，PPI上涨动力不足，仍有可能继续下行。总的来看，2019年物价水平继续走低的可能性较大，CPI和PPI平均涨幅可能都会低于2%，不排除个别月份PPI为负值的可能。

刘爱华表示，尽管基础设施建设回升可能会带来部分产品需求增加和价格变化，但由于目前基建投资还处在低位，从基建投资回升到带动价格上涨可能还要比较长的时间。（记者 林火灿）

(责编：杨曦、仝宗莉)