原标题：记者调查：多地高收费签证代办仍排搜索前列

有网友反映在代办电子签证网站办理土耳其签证的收费比官网贵，除了百度，必应、360搜索网站中也都存在类似问题，目前百度已经下架代办土耳其签证的相关网站。业内人士认为，竞价排名系统允许公司通过付费的方式进行推广，而没有将消费者的体验放到第一位。

日前复旦大学教授严锋在百度搜索“土耳其签证”时，在排名最靠前的网站“土耳其签证中心”办理了签证，花费129美元。不过后来他才发现，这只是代办网站，土耳其签证官网收费仅61美元，且电子签证办理十分简单，根本用不着第三方代办。目前，百度已经下架相关网站。不过，搜索其他国家签证仍有相关问题存在。除了百度，在“必应”、360搜索网站中也都存在类似问题。

调查

百度搜索代办签证收费比官网贵一倍

据严峰介绍，自己11月有去土耳其旅行的计划，需要办理签证，于是在百度上搜索“土耳其签证”。搜索结果中，排名最靠前的两个网址都是一个名为“土耳其签证中心”的，并且其网址“www.turkey-onlinevisa.org”看起来非常正规，没有其他多余词汇，还以.org，也就是机构后缀结尾。

“我以为是官网，就从那里办了，129美元。后来发现，真正的官网是第三个搜索结果‘土耳其共和国电子签证申请系统’，只要61美元。”严峰表示。对比官网和代办网站，61美元和129美元的收费，后者比前者多了不止一倍。

北青报记者进入收费129美元的代办网站，发现网站最上方写着“土耳其共和国电子签证申请系统”，并没有公司名称；中间较为明显的区域写着“申请土耳其共和国电子签证”的三个步骤，绿色按钮可以“立即申请”。

而在最下方有小字作为“免责声明”，用官方且拗口的文字介绍了公司背景：“本公司不隶属于土耳其政府。www.turkey-onlinevisa.org致力于协助个人及企业获取他们的旅行许可，以便他们能够入境土耳其并短期停留。服务费用包括了各方面的帮助、协助及政府费用。如希望通过政府官网申请您可以在此申请，尽管这么做将无法获得我们的专业人士协助及提供经验。”可以说，没有上过官方网站的网友根本无法分辨出来，该网站是一个公司代办网站。

为何该网站要收取129美元呢？据网站介绍，“我们的专家收取$60的服务费用并提供专业的帮助及协助。服务费用不包括政府处理费用，此费用根据不同国籍，介于$25到$60之间。”不过，由于土耳其是“电子签”，也就是说无需提交纸质版的任何材料，也无需本人前往，只需在线提交个人资料后即可拿到相应签证，因此整个流程十分简单。大部分游客根本无需第三方即可获得签证，也就是说如果消费者在知情的前提下，大概率不会选择该网站进行办理。

追访

多地签证高收费代办网站仍排在前列

目前，百度已经将该网站撤下，北青报记者昨天搜索“土耳其签证”，第一条结果便是官方网站。百度还表示，此前的代办网站也明确标注了“广告”二字。根据严锋介绍和网友验证，此前的代办网站的确写明了广告二字，“当时时间紧就没有仔细看……人总有疏忽的时候对不对？另外百度的‘广告’两个字又小且还放在右下，谷歌‘广告’是放在搜索出来的网站名前面，而且加框醒目。”严峰如此回应。

对此，有网友表示，“有广告是正常的，但能不能放在官方搜索结果之后？”或者将官方网站用醒目的标识标出来，便于网友识别。“百度太重要了，我们做什么之前都要先百度一下，希望百度能好好对待我们对它的信任。”网友表示。

而值得关注的是，调查显示，虽然土耳其的签证网站推荐问题解决了，但是搜索其他多个国家的签证网站，仍有类似问题存在。尤其是推行电子签证的国家，由于签证申请都通过网络进行，一方面申请人一次性缴纳费用后，后期不会再次与代办公司打交道，因此代办成功率高；另一方面申请电子签证无需代办公司做任何事，他们除了维护网站基本不需要任何成本，赚钱十分容易。

比如在百度搜索“马来西亚签证”，前五条结果都是明确标注为“广告”的代办网站：“去马来西亚签证需要什么材料？就近办理”、“马来西亚电子签证-特急2小时出签证”、“马来西亚移民签证很简单-移民攻略一览表”、“马来西亚签证有几种”、“马来西亚自由行签证”等。在广告下方，也并非是办理马来西亚签证的官方网站，而是“干货2018最新马来西亚旅游签证详解”和百度百科的“马来西亚签证”条目。第八条才是官方的“马来西亚电子签证的官方网站”，并且预览的部分网站内容是全英文的。实际上点击进入后，官方网站的内容已被翻译为中文。

这些网站的收费均比官方贵出不少。据介绍，目前，办理马来西亚电子签证分为两种，一种可以停留不超过30天的eVISA费用为280元，另一种停留期限在15天以内的eNTRI收费160元。而百度搜索结果中排名第一网站的工作人员介绍称，在这里办理马来西亚签证的费用为每人390元，比官方费用高出110元至230元。当被问及这一费用包含什么时，工作人员介绍称，“就是签证办理的整体费用”，并未提及包括服务费用等非官方签证费用。搜索结果第二条在百度页面就明确标注“马来西亚电子签证费需要338元”，比官方价格高出58元至178元。

搜索“澳大利亚签证”，前五条为标注了“广告”的推广，包括“澳洲三年签证”、“澳洲自由行”、“XX签证频道”、“申请澳洲签证需要什么材料？”“不知亏大了澳洲移民签证”等。第六条为官方网站“登陆澳大利亚签证中心网站”。

排名第二的“澳洲自由行”，其签证推荐一款收费988元的“懒人签证”，乍看，这一价格与官方收取的费用相差不多，且顺丰包邮。官方网站规定的是收取720元签证费加上193元服务费共计913元的费用，若要邮寄则另付65元快递费，共978元。不过，仔细一看，想要以这一价格办理“懒人签证”，前提是购买其旅游产品，最低每人4500元起。而如果不购买旅游产品，则签证价格就是1280元每人，比官方贵出300元。

关注

360、“必应”等也存在类似问题

而值得关注的是，不过百度也并非唯一一家存在类似问题的搜索网站，有网友就表示，之前在“必应”上办理美签，就被相关商家“坑”过，不过最后经过沟通，钱给退回来了。

北青报记者在“必应”上搜索“美国签证”，出现的前四条都是广告，第五条为“相关英文搜索结果”，第六条才是官方网站。在第一家广告网站中，对美国签证的收费为1299元起，而官方收费为160美元，约1129元，比前者少了180元。

而在360搜索上，搜索“马来西亚签证”，前五条都是广告，且图文非常多，占据了很大的页面篇幅，如第一条“马来西亚第二家园专业办理”，下发还有“推荐：马来西亚移民、海外护照；热门：东南亚移民、马来西亚教育”等等内容，占据了约7行左右。而第五条“最热门马来西亚签证大全全网精选推荐”则类似一个电商集合，将淘宝网上的八家出售马来西亚签证的商家列举在此，每家都有一幅较大的图片，下方有商品介绍，如“移民局网站马来西亚签证个人旅游吉隆坡”、“北京送签全国办理马来西亚”、“移民局网站马来西亚签证个人旅游”等。第六条为360百科的马来西亚签证。第七条才是官方网站。

分析

百度搜索网站为何频现山寨结果

为何在百度上搜索一些关键词，其中总会出现一些广告，甚至是存在误导性的广告呢？

多位业内人士表示，首先百度是一个商业网站，作为一个盈利性的上市公司，百度的竞价排名推广系统就是其收入的一个来源，而竞价排名系统允许公司在百度搜索中通过付费的方式对自己的网站进行推广。据百度官网信息，客户在开通这一服务后，可以自助选择关键词、设置投放计划，当搜索用户点击客户的推广信息访问企业网站时，系统会从预存推广费中收取一次点击的费用，每次点击的价格由客户根据自己的实际推广需求自主决定，客户可以通过调整投放预算的方式自主控制推广花费。而如果网友每点击一次，百度就可以照此收取广告费用。

其次，百度方面作为平台并没有将消费者的体验放到第一位。在采访中，有不少消费者明确表示：不排斥有广告，但是希望放在官方网站之后，或者有更加醒目的标识和提醒。但是在上述案例中，百度将代办签证的网站放在第一、第二条的位置，也没有特别醒目的“广告”字样；将复大医院放在“复旦大学附属医院”这一关键词的前列，与之混为一谈，也没有做到此前承诺的“三甲医院保护”，这就给消费者带来了困扰，也削弱了消费者的知情权。

采访中，多位业内人士强调，目前，百度已将上述问题网站从搜索结果中撤下，但撤下了一个两个，还有更多的问题网站；曝光一个处理一个并不是长久之计，百度需要更多站在用户的角度思考，怎样将方便用户和更好地商业化结合起来。(文/记者 温婧)

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百度搜索陷“医院冒充”风波

除了签证风波外，百度近日还面临“医院冒充”的问题。据央视报道，有不少在上海求医的患者通过百度搜索“上海复旦大学附属医院”，去了在搜索结果中排名前列的“复大医院”进行就诊，花了大价钱看病后，病却没见好，再去三甲医院复诊后，得到的诊断结果与“复大医院”大相径庭。

比如安徽的一对夫妇因孩子脑后有一小块异常凸起，带着孩子来上海求医。在当地医生的推荐下，他们原本要带着孩子前往复旦大学附属医院，但是当他们进行百度搜索“复旦大学附属医院”的时候，跳出来的却是所谓“复大医院”。在其引导下，他们到了复大医院就诊，结果孩子被诊断出“血管瘤”，花了15000多元打了所谓“进口的针”。

然而，昂贵的治疗之后孩子的病症并没有解决，于是这对夫妇几经辗转找到了正宗的“复旦大学附属医院”。这家三甲医院的医生告诉他们，孩子脑后的凸起只是淋巴结，是孩子在发育过程中的正常现象，完全不用治疗，自然可以恢复。

受到误导的并不止上述一名患者，另一患者表示，其因阵发性头晕想去上海复旦大学附属耳鼻喉科医院进行就诊。百度搜索之后跳出来的链接却导向上海复大医院耳鼻喉科。相关客服人员在得知患者已经即将到达上海复旦大学附属耳鼻喉科医院时，却给出了上海复大医院的地址并引导其进入上海复大医院进行就诊。

还有患者表示，自己想去上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院看鼻炎，但其在百度上搜索“上海复旦大学耳鼻喉”“上海复旦大学附属”等关键字时，出现的第一条信息均为“复大医院”。后者收费非常高，按照一次或者10分钟治疗来收费，10分钟100元，“一查他配的洗鼻子的药，网上的公布价就100多元，但他收了我200多元，高一倍的价。”

针对上述事件，上海市卫生计生监督机构日前约见百度上海分公司和医疗版块负责人，进行沟通谈话。上海市卫生计生委监督所副所长贝文在听取百度公司介绍上海复大医疗在百度投放医疗广告情况的汇报后指出，百度作为一家成功的互联网企业，为社会生活提供便利的同时更应该注重企业自律和社会责任承担。

百度回应表示，经过排查，出现此次误导问题的原因在于，上海复大医院的医院名称与上海复旦大学相关附属医院的简称存在一定的语义相似性，误导了网民的就医选择。目前前者已被剔除出搜索结果。百度方面还表示将持续推进公立医院品牌保护项目，目前已对上海复旦大学相关附属医院进行了搜索结果保护，涉及相关搜索关键词达1200多个。针对此次问题，百度再度扩展了品牌保护关键词库，并将与工商等主管部门协同后续处理策略。

百度的医疗搜索并非第一次被诟病，今年5月，百度曾直面该问题，并详解医疗广告审核标准。百度搜索总裁向海龙表示，“百度坚决不允许医院以‘三甲医院’的名义及名称投放广告。”搜索癌症、艾滋病等重大疾病类关键词，也不会出现医疗服务广告。此外，百度还针对3万余个医疗行业搜索词添加了搜索风险提示语。

当时百度表示，百度已对1000家知名三甲医院进行广告屏蔽保护，计划于2018年7月底完成对16000家公立医院、权威医疗研究机构进行首位展现官网保护。未来还列举了一系列举措加大在提升医疗广告质量、提升医疗搜索结果质量的努力。

(责编：杨曦、仝宗莉)