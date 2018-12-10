原标题：非洲猪瘟疫情导致部分地区猪肉价格下降

从国家统计局昨天（9日）发布的上个月全国CPI数据显示，食品价格依旧是影响CPI的重要因素：上个月我国食品价格环比下降1.2%，影响CPI下降约0.25个百分点；食品价格同比上涨2.5%，影响CPI上涨约0.49个百分点。数据显示，上个月我国食品价格较10月份有所下降，其中猪肉价格无论是环比还是同比都出现下降。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读认为，受非洲猪瘟疫情影响，国内部分产地为避险加快出栏，导致了猪肉价格的下降。与10月份相比，上个月我国猪肉价格下降了0.6%，影响CPI下降约0.01个百分点；与去年同期相比，猪肉价格也有1.1%的降幅，但降幅已经连续第6个月收窄。

北青报记者了解到，我国农业农村部曾于11月23日专门就非洲猪瘟防控工作有关情况对外发布信息，其中表示，截至11月22日，全国有20个省份47个市（区、盟）发生73起家猪疫情、1起野猪疫情，累计扑杀生猪60万头。北青报记者注意到，此后从11月23日至上周五。我国再发布了多起非洲猪瘟疫情，其中涉及北京市房山区青龙湖镇、琉璃河镇各一个养殖场，内蒙古自治区包头市昆都仑区一养殖户；湖北省黄石市阳新县一养殖户，天津市宁河区一养殖场，江西省九江市柴桑区一养殖场，陕西省西安市鄠邑区一养殖场，北京市通州区一规模养殖场，黑龙江省农垦总局北安管理局一野猪养殖场，四川省泸州市合江县一养殖户，陕西省西安市长安区一养殖户，北京市顺义区一种猪场，山西省临汾市尧都区一养殖户。其中，受到规模化养殖的影响，北京市通州、顺义、房山三个出现非洲猪瘟疫情的养殖场生猪存栏量最大，分别达到9835头、2461头和1325头。

针对疫情，目前我国已经采取了生猪限制调运的措施，此举是否会影响猪肉价格走势尤其是未来元旦、春节期间的猪肉供应，也引发了社会的关注。对此，农业农村部畜牧兽医局副局长冯忠武表示，从当前情况看，我国生猪生产方式正在积极适应限制调运措施，全国生猪供应和价格水平总体稳定。从生产看，今年前三季度全国生猪出栏4.96亿头，同比增长0.1%；猪肉产量3843万吨，增加10万吨，同比增长0.3%。按照2017年生猪出栏6.89亿头测算，疫情处置中扑杀生猪占全国出栏量的比重仅为0.087%，直接影响非常有限，市场供应总体上仍处于相对宽松状态。从价格看，我国自8月初首次发现非洲猪瘟，但是8月份以来全国猪肉平均价格一直稳定在每公斤23.5元左右，没有出现大幅上涨，也没有脱销断档。在严格调运监管初期，浙江、上海等地猪肉价格出现了区域性上涨，目前两省市猪肉价格分别为31.4元和27.4元，虽然仍高于全国平均水平，但自10月份以来均下降了2元左右。他认为，总体来看，我国元旦春节期间猪肉产能充裕，供应有保障，因此价格上涨空间不大。

据业内人士介绍，全球有60个已发生过非洲猪瘟疫情的国家中，迄今只有13个国家根除了疫情，根除时间多为5至36年。比如俄罗斯从2007年首次发生非洲猪瘟至今已经有11年，共发生疫情超过1000起，但仍没有得到有效控制。由此可见，防控非洲猪瘟将是一个长期战役，其对猪肉乃至食品整体价格的影响也将持续。（记者 张钦）

新闻背景

11月CPI同比涨幅回落至2.2%

国家统计局昨天发布了最新一期全国居民消费价格指数（CPI）数据，2018年11月份，全国居民消费价格同比上涨2.2%，环比下降0.3%。至此，今年1至11月平均，我国居民消费价格比去年同期上涨2.1%。据测算，在11月份2.2%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.3个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。

从环比看，上月CPI由10月份上涨0.2%转为下降0.3%，其中食品价格的下降是重要因素。数据显示，10月份全国蔬菜市场供应充足，全国鲜菜价格平均比10月份下降了12.3%。同时受到非洲猪瘟疫情影响，全国猪肉价格也比10月份下降了0.6%。不过，上个月牛肉和羊肉价格分别上涨了1.3%和2.9%，这些合计影响CPI环比上涨约0.02个百分点。尽管上个月的食品价格较10月份有所下降，但是较去年同期依然整体有不小幅度的上涨。比如鲜果、鸡蛋和鲜菜价格分别上涨13.3%、5.2%和1.5%，三项合计影响CPI上涨约0.27个百分点；牛肉和羊肉价格分别上涨5.5%和10.9%，禽肉和水产品价格分别上涨4.5%和2.0%，上述四项合计影响CPI上涨约0.15个百分点。猪肉则是少数同比价格下降的品类，较去年同期下降1.1%，降幅也是连续第6个月收窄。

与此同时，汽油和柴油价格的下降拉动了CPI涨幅的下降。统计显示，上个月全国汽油和柴油价格分别比10月份下降了4.9%和5.2%，合计影响CPI下降约0.12个百分点。不过与去年同期相比，上个月国内汽油和柴油价格仍分别上涨了12.8%和14.2%。（记者 张钦）

(责编：杨曦、仝宗莉)