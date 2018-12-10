原标题：油价“过山车” 新兴市场开启“紧箍咒”模式

OPEC+减产协议能否力挽狂澜

经历长达两天讨论之后，北京时间12月8日凌晨，欧佩克与非欧佩克大会闭幕，官方宣布自2019年1月起减产120万桶/日，其中欧佩克80万桶/日，非欧佩克40万桶/日，持续时间为6个月。

由于这一OPEC+计划合计减产规模高于此前OPEC代表透露的计划协商水平100万桶/日，且俄罗斯也同意减产，受此影响，布伦特原油价格盘中一度大涨6%。

“减产协议为明年油价上行奠定基础，特别是在4月欧佩克与非欧佩克国家将再次开会讨论之前，如果减产执行效果不如预期，则对油价利空。”中信期货研究部研究员姜婧表示。

不过，美国因素也是影响未来油价走势的关键因素之一。姜婧表示，根据最新数据，美国已经成为世界上最大的石油净出口国，如果美国增产，将会抵消沙特和俄罗斯主动减产的份额。此外，从美元角度来看，明年美国经济增速可能会放缓，下半年如果英国脱欧顺利、欧洲央行加息导致英镑和欧元反弹，则美元进一步走弱，有利于支撑原油价格。

“总的来说，明年一季度油价上涨概率偏高，二季度在减产执行效果和美国产量的数据博弈中可能存在波动，下半年如果油市供给和地缘局势稳定，美元走弱，全球需求企稳，则油价有望继续上行。”姜婧表示。

不过，看空油价后市的分析人士也给出了理由。混沌天成研究院宏观金融部总经理孙永刚表示，从目前全球经济整体下滑情况看来，2019年原油价格整体趋势并不太乐观。虽然现阶段OPEC+俄罗斯已经开始商讨减产，这在一定程度上会给原油价格带来阶段性的反弹上涨动力，但油价上涨的核心仍是全球经济是否会止跌回升。

宝城期货金融研究所所长程小勇表示亦对2019年油价走势持不乐观的看法。

程小勇解释称，供应方面，尽管受OPEC+新一轮减产制约，原油供应快速增长势头放缓，但并不会再现2016年前一轮减产时那么快的库存去化速度。理由有两方面：其一，决定全球油价的关键变量发生变化，2014年之前，主要是由OPEC原油产量和需求决定；此后，由于美国页岩油产出崛起以及美国原油出口占全球原油贸易比重上升，美国页岩油产量、成本和出口才是原油的决定性变量。其二，美国页岩油产量2019年的增量足以对冲OPEC+的新一轮减产的量。2018年8月，美国原油产量飙升至创纪录的1134.6万桶/日，同比大增200万桶/日，2019年则有望突破1200万桶/日的大关。除非WTI原油长时间跌破45美元/桶大关，否则美国页岩油企业很难减产。

从需求方面来看，全球原油需求会减速。未来几年之后，随着产出缺口闭合，货币政策继续回归正常，预计多数发达经济体的增长率将下降到潜在水平——远远低于十年前全球金融危机爆发前达到的平均增长率。劳动年龄人口增长减缓，生产率增长预计乏力，是中期增长率下降的主要驱动因素。

新兴市场几家欢喜几家愁

“统计发现，1988年6月23日至今，MSCI新兴市场指数收盘价和布伦特原油期货连续合约收盘价相关度为0.86，属于高度相关。”程小勇表示。

未来油价走向将对新兴市场资产价格带来怎样的影响？

“原油价格对于新兴市场资产价格的影响是多元化的，而且对于以原油进口为主和出口为主的新兴市场国家的影响截然不同。”孙永刚表示。

程小勇举例称，比如，在油价大幅攀升时期，对于原油净进口的新兴经济体而言，对于该国经济和资产价格将构成不利。如2018年10月及之前，国际原油不断刷新新高，一度导致原油净进口国印度、阿根廷、土耳其、菲律宾、泰国和南非等国遭遇通胀大幅攀升，经济明显减速、本币贬值和股市下挫等冲击。但对于原油净出口国家来说，国际油价大幅上涨对改革财政和经济有利。例如，俄罗斯，马来西亚、墨西哥等国。统计发现，石油和天然气出口约占俄罗斯联邦预算收入的40%。俄罗斯财政部表示，由于油价上涨，俄罗斯最新预计其石油和天然气收入将比年初2018年预算中设定的预期收入增长5倍。根据俄罗斯财政部的一项预算修正案，2018年俄罗斯石油和天然气销售收入预计为444亿美元(2.74万亿卢布)，高于预期的85亿美元(5276亿卢布)。

“从宏观角度来看，国际原油价格是全球经济供给与需求博弈的结果。”姜婧表示，放眼历史长周期，当油价大幅下跌时，大多数时候意味着经济增长放缓，需求不足。此时，避险情绪上升，资金倾向于更加安全的美元资产，美元升值进一步冲击了危机中脆弱的新兴市场，造成汇率大幅波动。而新兴市场地区多为大宗商品资源开采和加工国家，对能源贸易依赖度高，且整体杠杆偏高，绝大多数国家存在财政赤字且部分国家经常账户赤字严重，因此股市和汇率更容易受到资本流动和外部环境的冲击，新兴市场债券无论是“质”或是“量”也弱于发达国家。而当油价大幅上涨时(排除产油国的人为供给因素)，说明全球经济快速增长，需求旺盛。作为最重要的工业原材料，油价上涨将带来通胀压力，从商品原材料价格上涨逐步传导至消费终端。经济增长也将带动就业需求、薪资和人工成本的增长。当通胀涨幅过快时，发达国家央行往往会率先开启加息，以抑制经济过热。为了避免与发达国家(例如美国)利差过大，新兴市场国家央行有时不得不跟随加息，试图稳定汇率。被动提高利率的结果，就是国内资产将承受巨大压力。

“整体上来看，油价处于55-65美元/桶对全球经济影响中性。高油价对部分原油净出口国有利，但由于绝大多数新兴经济体是原油净进口国，如中国、印度等，但如果这些国家经济遭遇高油价冲击，最终将波及全球需求和影响全球经济减速。”程小勇表示。

2019年注定不会风平浪静

对于2019年新兴市场而言，将注定是不平凡的一年。

“从整体的大宗商品市场来看，包括巴西、俄罗斯等国在内的资源出口国，会受到大宗商品价格下跌拖累，不仅仅是原油价格下跌会在某种程度上拖累新兴市场资产价格和经济，还包括铜等商品价格下跌也有影响。但原油价格并非上涨对MSCI新兴市场指数有利，如果原油价格多度上涨，例如突破80美元/桶，对新兴市场经济和股票价格也会出现负面拖累。”程小勇表示。

孙永刚认为：“原油价格波动最主要是因全球经济的周期变化，新兴市场作为全球经济的一个重要组成部分，自然会受到全球经济整体波动的影响，而这种相关的联动关系才是新兴市场资产价格与原油价格波动相关性的核心关系。”

姜婧认为，2019年新兴市场资产价格将遭受内外夹击。外部压力来自美联储加息后美国利率走高，美国股市、楼市、债市承压以及由此带给其他国家的连锁反应，一旦爆发危机，将威胁全球资产价格稳定，尤其是脆弱的新兴市场。内部压力则是在当前全球贸易格局的风浪中，对贸易高度依赖、分布在不同产业链上的新兴市场国家的抵御能力。

姜婧表示，新兴市场国家大多处于商品的初级加工阶段，经济发展对能源的依赖度较高。例如，金砖国家之一的俄罗斯经济高度依赖原油贸易，2014年至2015年油价大幅下跌，就直接拖累其经济衰退。类似的还有委内瑞拉，美国对其实行经济制裁封锁其原油贸易，委内瑞拉国内经济萧条爆发严重通货膨胀。

2018年即将进入尾声，“大宗商品之王”原油价格大跌一度引发多米诺骨牌效应，让全球金融市场掀起“腥风血雨”，比如美国股市三大指数连续下跌、绝大多数大宗商品遭遇狂泻等。不过，最新消息称，OPEC和俄罗斯为首的非OPEC产油国——OPEC+在维也纳达成协议，从明年1月起合计减产120万桶/日。

这一次OPEC+减产协议能否力挽狂澜，拯救进入熊市的油价吗？历史数据显示，MSCI新兴市场指数与布油价格走势高度相关。未来油价走向又将对新兴市场资产价格影响几何？

本报记者 马爽

(责编：杨曦、仝宗莉)