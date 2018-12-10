原标题：“双12”将至：有人疲惫麻木 有人依然期待

“双11”前参加大大小小的满减折扣活动，为了拿到更大的优惠，还得费时费力地“PK”；过了一个多礼拜，“黑五”强势来袭，就算不是海淘党也禁不住诱惑，想掺和一把；还有三天，“双12”又要来了，这次你还会“剁手”吗？

经纬君帮你问了几位消费者，发现大家的态度各有不同。

“双11的花呗还没还完”

23岁的孟小羽，这个月一直在为“还债”操心。

他的理财方式很简单，每个月固定存一部分钱到定期账户，所有的个人消费则全部通过信用卡和信贷平台。若当月未能还清，则顺延到下月。作为毕业不久的职场新人，他已习惯这种消费方式，但上月的“双11”过后，一直对账单不敏感的他算了笔账，瞬间变得紧张起来。

“这个月我竟然刷了两万多元，几乎都是在双11当天消费的。”孟小羽表示，“双11”前自己关注的各个商家均大做宣传，社交媒体的相关圈子里也早已讨论起购买清单。在火热的气氛中，他的消费欲望猛增，忍不住频频下单。然而，账单上明晃晃的数字也告诉他，接下来的日子里，可能没办法随心所欲地花钱了。

资料图 中新经纬 赵佳然摄

“虽然‘双12’也会收到一些商家的促销信息，但一想起还款利息，我就没办法继续剁手。”孟小羽感慨地说，年底大家可能会冲动购物，而越来越便捷的信贷应用也顺应了人们的消费心理，但年轻人更要学会理智消费，自己目前算是及时止损。

2018年“双11”，天猫的总成交额为2135亿元，京东累积下单金额达1598亿元，苏宁、网易的全天销售额也大大超过了去年同期。不可否认，部分消费者怀着“囤货”心理，在“双11”期间购买了超出短期内需求的商品，而在此后会因经济或心理原因，带来消费需求的下跌。

电子商务观察员鲁振旺分析说，“大促”自然会透支消费者的购物热情和钱包，超级大促更需要时间间隔。积攒了一年的购物欲已经在一个月前的“双11”集中爆发，所以对于“双12”期间的消费，无论是消费者或商家可能均不会有过高期望。

“没有对比，就没有伤害”

当张华看到网页弹窗的“双12”优惠活动时，她习惯性地打开，却失望地发现，活动的优惠力度完全没有自己想象得大。

“我看上了一支口红，标价119元，‘双11’前有过一次短暂的降价，是79元。当时我问客服人员，在11日当天的价格还会降吗？对方没有透露，只是让我当天再看。”“双11”当天，该款口红的价格为69元，第二天提至79元。

而12月初，张华注意到该商品的价格已提升至89。“这是在为‘双12’降价做准备，还是直接卖到这个价格，我就不知道了。反正这个价格真的没有比平时便宜。”张华说。

资料图 中新经纬 董湘依 摄

除此之外，张华发现自己关注的部分商品，在“双11”之后并没有立刻提价。“我不由得质疑，这个价格是不是一个长期的优惠？如果商家只是在‘双11’期间象征性地打个折，与平时的销售策略无异，那‘双11’还有什么意义呢？”她表示，包括自己之内的一些用户对“双11”的消费成果并不满意，而这种情绪也被带到了“双12”。

同时张华发现，线下商超的促销形式也悄然产生了变化。“我家楼下的大型超市以前从不进行大范围打折，去年11月的一个周末突然全场商品5折，临近打烊还人满为患。而今年超市每隔两三个月就会开展一次大范围促销活动，但力度小了很多。到目前为止，今年还未出现半价促销的活动。”

“该刷购物网站还是会刷，但不会抱着捡便宜的心态，别被坑了就好。”当提及今年“双12”有何打算，张华说。

聊胜于无，多多益善

今年30岁的王钰是一名“佛系”买家。10年内，她经历过“双11”初期的疯狂促销，心态也从当初的好奇、积极，到近几年的随性、务实。同时她发现，无论是线上线下，大大小小的促销活动总是“一波未平，一波又起”，还没等消费者反应过来错过了什么优惠，商家下一次促销的宣传就已经打了出来。

“上个月我工作忙，没时间关注‘双11’的优惠，黑五也错过了。老公最近提醒我，‘双12’快来了，让我有什么想买的先记下来，当天看看价格。”王珏认为，这些由商家造出的“节日”正在随着市场和消费心理不断改变，“双11”也不再是传统印象中全年唯一大型促销的时段。

电子商务观察员鲁振旺表示，在“双11”前夕，一些卖家为了走销量而早早备货，然而却发现活动当日销量并不理想。所以，为了避免积压库存，他们便选择在“双12”再度大幅降价。

“其实，现在在促销的时间点上，一些品牌和购物平台会刻意错开，以吸引更多消费者的注意。”王珏说，“比如周年庆、换季阶段等，都会是打折的节点。对于有些熟悉的品牌，我会提前了解它们促销的时间，以便在促销的时候买到更划算的东西。”

现在，王珏的购物车里已列好了清单，准备在“双12”碰碰运气。但她坦言，能便宜多少就多少，自己还是坚持“佛系”。毕竟，就算错过这个“双12”，圣诞节、元旦、春节也陆续来了，下一次促销还会远吗？

这个“双12”，你期待吗？

(本文受访者均用化名)

(责编：杨曦、仝宗莉)