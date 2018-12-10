在国家主席习近平对葡萄牙进行国事访问期间，中葡两国签署了一系列合作协议。“习近平主席对葡萄牙的成功访问，加强了两国间的商业和投资合作，推动两国关系进入新的发展阶段，对葡萄牙意义重大。”葡萄牙诚实保险首席执行官若热·科雷亚对本报记者表示，“像我们这些有中国投资者参与的葡萄牙企业，将直接从两国的互利合作中受益。”他表示，期待两国在共建“一带一路”框架内进一步深化各领域合作，使葡萄牙企业从中国经济增长和市场的扩大中获得更大的发展机遇。

诚实保险是伊比利亚半岛最大保险公司之一。2014年以来，诚实保险净利润从1.08亿欧元增长到2.16亿欧元，保费规模接近40亿欧元，市场占有率达35.6%，位居葡萄牙第一。

“公司能够取得如此亮眼的业绩，主要得益于与中国企业的合作。”科雷亚说，2008年国际金融危机和欧洲主权债务危机发生后，资金短缺、融资成本高企成为葡萄牙企业普遍面临的问题，诚实保险的业务发展也出现了停滞。此时，中国企业看到了葡萄牙经济的发展潜力和良好前景，入股诚实保险，并与其建立了战略合作关系。

“我们从中国投资者那里获得了宝贵的资金，这使我们有更充分的资源加速实现发展目标。”科雷亚说：“更为重要的是，他们为我们带来了长远的发展战略，拓展了我们的发展空间。我们的机遇不再是‘孤木’，而是变成了‘森林’。”

4年来，诚实保险在原有葡萄牙及非洲葡语区国家业务的基础上，拓展了欧洲、南美洲以及亚洲地区的业务。公司最新业绩数据显示，2014年至2017年，诚实保险的国际业务保持了年均11%以上的增速。

“欧债危机爆发后，国际社会对葡萄牙经济缺乏信心，对葡投资大幅萎缩。中国企业及时加大对葡投资，这在当时难能可贵。中国企业的帮助使我们渡过难关。”科雷亚表示，过去几年，诚实保险创造了1000多个新的就业岗位，形成了良好的示范效应。“中国企业通过实际行动，赢得了当地民众的欢迎和信任。如今，形势向好的葡萄牙更加欢迎中国投资者。”

“中国企业在葡萄牙大型投资项目的成功，为葡萄牙创造了新的发展机会。”伦敦政治风险咨询机构特尼奥公司研究部副主任安东尼奥·巴罗索表示，“在葡萄牙经济面临外部挑战的背景下，中国投资对葡萄牙非常重要，为葡萄牙经济社会发展注入了强劲动力。”

“中国投资是葡萄牙经济复苏的重要因素。”安永葡萄牙事务所负责人米格尔·法里尼亚表示，中国投资者对葡萄牙企业的长期支持，为葡萄牙经济回暖、创造更多就业机会和稳定金融市场等作出了积极贡献。“随着葡中经贸合作不断深化，两国企业联手共同开发欧洲其他国家以及拉美、非洲等第三方市场，前景将会越来越广阔。”

（本报里斯本电）

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 03 版）

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