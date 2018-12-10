同舟共济，建立更加公正合理的世界经济秩序

“伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富。无论遇到什么困难，二十国集团成员都应该团结一致，共克时艰。”习近平主席日前出席在布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团领导人第十三次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，提出坚持伙伴精神，加强宏观政策协调，引发国际社会积极反响。无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。这既是经济规律使然，也符合人类社会发展的历史逻辑。面对重重挑战，二十国集团成员既要增强紧迫感，也要保持理性，登高望远，以负责任态度把握世界经济大方向。接受本报记者采访的国际人士，纷纷肯定中国在坚持伙伴精神、加强宏观政策协调方面所起的积极作用。

“在复杂多变的国际形势下，伙伴精神具有更加重要的意义”

“10年来，我们同舟共济、勠力同心，推动世界经济走出衰退深渊，走上了复苏增长的轨道。10年后，我们应该再次拿出勇气，展示战略视野，引领世界经济沿着正确轨道向前发展。”

10年前，二十国集团领导人峰会机制因应对国际金融危机而生，为推动世界经济走出低谷发挥了重要作用。比利时杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森认为，“10年来，二十国集团携手推动世界经济走出衰退泥潭，重新步入增长轨道。在复杂多变的国际形势下，伙伴精神具有更加重要的意义。”

俄罗斯莫斯科国际关系学院分析中心高级研究员古谢夫十分认同习近平主席强调的伙伴精神。他说，“二十国集团成员只有加强联系，协调立场，为建立更加公正合理的世界经济秩序而努力，才能有效应对单边主义、保护主义带来的危机。”

南非国民议会事务主席弗洛里克表示，“面对当下贸易保护主义抬头造成的经济全球化受阻，只有坚持伙伴精神，才能团结一致，共克时艰。”弗洛里克十分赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，认为这正是伙伴精神的具体体现。

“在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛。同为地球村居民，我们要树立人类命运共同体意识。伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对全球性挑战的选择。”巴西里约天主教大学教授保罗·罗贝尔对习近平主席的这句话记忆犹新。罗贝尔表示，历史反复证明了伙伴精神的重要性。2008年国际金融危机爆发后，正是二十国集团成员秉持伙伴精神，齐心协力将世界经济拉回到稳定和复苏的轨道。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，贸易与投资往来让世界各国日益融合，国与国之间需要相互信任，而非彼此猜忌，需要同舟共济，而非以邻为壑。在贸易保护主义、逆全球化沉渣泛起时，习近平主席提倡伙伴精神，高瞻远瞩，展现了中国的大国担当。

“只有加强政策协调，才能使世界经济更加均衡发展”

习近平主席强调，“各方应该坚持财政、货币、结构性改革‘三位一体’的政策工具，努力推动世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长。加强政策协调，既是世界经济增长的客观需要，也是主要经济体理应担负的责任。”

总结二十国集团发展历程，多边主义、平等协商、合作共赢是应对重大危机的制胜手段，无论遇到什么困难，二十国集团成员都应团结一致，共克时艰，坚持共商共建共享的相处之道，加强宏观政策的协调与合作，旗帜鲜明地维护多边体制。南非外交部亚澳司司长根戈表示，当前，经济全球化遭遇波折，多边主义体制受到冲击，加强团结合作愈发重要。“只有加强政策协调，才能使世界经济更加均衡发展。中国在努力推动世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长方面所做的努力值得称道。”

日本国际贸易投资研究所经济学家江原规由表示，世界重要经济体协调意愿不足、国际合作动力减弱，各国都应努力寻找最大公约数，相互协调，探索符合共同利益的解决之道，这对于形成公正合理的全球治理体系十分重要。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万指出，随着经济全球化程度加深，各国面临经济发展、金融稳定、气候变化等挑战，应对这些问题需要国际社会团结一致、加强宏观政策协调。在经济全球化时代，宏观政策变化带来的连锁反应更为明显，中国为区域稳定和繁荣作出了突出贡献。

“推动建立一个充满活力的国际货币和金融体系”

习近平主席指出，“发达经济体在采取货币和财政政策时，应该更加关注并努力减少对新兴市场国家和发展中国家的冲击。国际货币基金组织第十五轮份额总检查应该按期完成，国际货币体系应该继续朝着多元化方向迈进，要构筑更加牢固的全球金融安全网。”

曾在日本中央银行工作多年的日本帝京大学经济学部教授露口洋介说，中国实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，对维护世界经济稳定发展起着重要作用。“中国持续推进和深化经济金融体系改革，将推动建立一个充满活力的国际货币和金融体系，有助于全球经济的稳定和发展。”

美国彼得森国际经济研究所研究员马丁·赫瓒帕认为，面对当前复杂的世界经济局势，各国要注意可持续发展，而不能只顾眼前利益。对于发展中国家和新兴市场国家而言，中国推动国际货币体系多元化，为国际货币和金融体系发展提供了更多选择。“期待未来中国继续深化改革，在国际舞台上发挥更大引领作用。”

南非自由州经贸专业联合会主席瑞奇·马兹表示，国际货币体系多元化可以降低以美元主导的国际金融体系的潜在风险。以中国为代表的发展中国家与新兴市场国家近年来发展迅速，对世界经济增量的拉动作用突出。加强发展中国家与新兴市场国家在国际金融体系中的话语权，让其充分参与国际货币和金融体系建设，并保证其主张和要求得到充分表达，能更好地维护世界经济的稳定与国际金融的安全。

自2016年人民币被正式纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子后，已有越来越多国家的央行把人民币作为储备货币，其中一些欧元区国家还将人民币资产纳入外汇储备，这表明人民币资产的国际吸引力正不断上升。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，人民币的进一步国际化已是大势所趋，为世界贸易市场提供另一种结算工具。中国及各发展中国家有必要更积极广泛地参与国际金融货币体系建设，确保世界经济健康稳定发展。

日本庆应大学经济学部教授大西广说，中国经过40年的改革开放，成为世界第二大经济体，为世界各国提供了巨大的市场。从这个意义上来说，保障发展中国家稳定发展，也将给发达国家带来巨大利益。中国一直坚持维护世界自由贸易秩序，维护发展中国家的利益，为促进全球经济发展发挥了重要作用。

（本报北京、布鲁塞尔、莫斯科、约翰内斯堡、里约热内卢、曼谷、东京、堪培拉、伊斯兰堡、华盛顿、开罗12月9日电 记者杨迅、任彦、曲颂、李滢嫣、陈效卫、林芮、刘军国、刘天亮、丁雪真、高石、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)