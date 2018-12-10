黑龙江秸秆还田超9000万亩

本报哈尔滨12月9日电 （记者柯仲甲）记者近日获悉：今年黑龙江省秸秆综合利用成效显著，全省秸秆还田面积超过9000万亩，其中玉米秸秆全量翻埋还田作业面积超过1000万亩，为去年同期3倍多；全省秸秆离田面积超过4000万亩，同比增加1200多万亩。

今年以来，黑龙江省把推进秸秆综合利用作为打赢污染防治攻坚战的重要战役，作为实施乡村振兴战略、促进美丽乡村建设的重点任务，并在29个县（市、区、场）开展秸秆综合利用试点。

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 14 版）

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