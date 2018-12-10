广东将建百个绿美古树乡村

本报广州12月9日电 （记者贺林平）记者从广东省林业局获悉：经过近3年努力，广东基本完成了古树名木资源普查，形成了全省古树名木资源“一张图”。2019年，该省将以古树名木保护作为乡村振兴建设的重要切入点，由省财政投入2亿元，建设100个绿美古树乡村。

据普查，至今年11月底，广东全省建档的古树名木总数为80398株（除自然保护区外）。

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 14 版）

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