埃塞俄比亚总理赞赏中企为当地发展所作贡献

据新华社亚的斯亚贝巴12月8日电 （记者王守宝）埃塞俄比亚总理阿比8日出席由中国企业承建的埃塞俄比亚季马工业园竣工仪式和季马公路升级改造项目奠基仪式，并赞赏中企为当地发展作出的贡献。

季马工业园位于埃塞俄比亚奥罗米亚州，由中交一公局承建，将吸引纺织、服装等行业企业入驻，运营后可为当地创造1.2万个就业岗位。

阿比表示，季马工业园将助力埃塞俄比亚西部地区工业化发展，进一步推动埃塞俄比亚工业园发展蓝图的实现，并为当地创造大量就业岗位。

季马公路升级改造项目由中铁二十一局负责，涉及公路全长约79公里。阿比表示，公路连接季马及周边区域，道路条件改善将进一步促进工业化发展，有利于深化地区间贸易联系。

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 21 版）

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