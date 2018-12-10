埃塞俄比亚总理赞赏中企为当地发展所作贡献

据新华社亚的斯亚贝巴12月8日电 （记者王守宝）埃塞俄比亚总理阿比8日出席由中国企业承建的埃塞俄比亚季马工业园竣工仪式和季马公路升级改造项目奠基仪式，并赞赏中企为当地发展作出的贡献。
季马工业园位于埃塞俄比亚奥罗米亚州，由中交一公局承建，将吸引纺织、服装等行业企业入驻，运营后可为当地创造1.2万个就业岗位。
阿比表示，季马工业园将助力埃塞俄比亚西部地区工业化发展，进一步推动埃塞俄比亚工业园发展蓝图的实现，并为当地创造大量就业岗位。
季马公路升级改造项目由中铁二十一局负责，涉及公路全长约79公里。阿比表示，公路连接季马及周边区域，道路条件改善将进一步促进工业化发展，有利于深化地区间贸易联系。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】