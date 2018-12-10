中企在孟加拉国新签承包工程合同额创新高

据新华社达卡12月9日电 （记者刘春涛）中国驻孟加拉国大使张佐日前表示，今年前9个月，中资企业在孟新签承包工程合同额达到38.4亿美元，在同期中企同南亚国家新签承包工程合同额中居首位。
在8日于孟加拉国首都达卡举行的主题为“中孟关系：预知未来”的研讨会上，张佐表示，近年来，中孟关系发展步入快车道。今年前9个月，中孟双边贸易额达139亿美元，同比增长19.3%；中国对孟非金融类直接投资额达1.2亿美元，同比增长201.9%。
今年，中孟两国在金融、电子商务等领域的合作展示双方在新经济领域的巨大合作空间：深圳证券交易所与上海证券交易所组成的中方联合体收购达卡证券交易所25%股份项目完成交割；蚂蚁金服同孟加拉国移动支付公司bKash达成战略合作；中国银联下属子公司银联国际与孟加拉国互信银行开展发卡及移动支付合作。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】