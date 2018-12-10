中企在孟加拉国新签承包工程合同额创新高

据新华社达卡12月9日电 （记者刘春涛）中国驻孟加拉国大使张佐日前表示，今年前9个月，中资企业在孟新签承包工程合同额达到38.4亿美元，在同期中企同南亚国家新签承包工程合同额中居首位。

在8日于孟加拉国首都达卡举行的主题为“中孟关系：预知未来”的研讨会上，张佐表示，近年来，中孟关系发展步入快车道。今年前9个月，中孟双边贸易额达139亿美元，同比增长19.3%；中国对孟非金融类直接投资额达1.2亿美元，同比增长201.9%。

今年，中孟两国在金融、电子商务等领域的合作展示双方在新经济领域的巨大合作空间：深圳证券交易所与上海证券交易所组成的中方联合体收购达卡证券交易所25%股份项目完成交割；蚂蚁金服同孟加拉国移动支付公司bKash达成战略合作；中国银联下属子公司银联国际与孟加拉国互信银行开展发卡及移动支付合作。

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 21 版）

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