促进扶贫与扶志扶智深度融合

党的十九大报告强调，“坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合”。近年来，在脱贫攻坚战中，各地在扶贫与扶志、扶智相结合上下了很大功夫，采取政策宣传、文化下乡、教育投入、农技推广等举措推进扶贫工作，努力增强贫困群众自主脱贫和自我发展的能力。但也要看到，一些地方仍然存在扶贫与扶志、扶智脱节的问题，还没有形成大扶贫格局。坚决打赢脱贫攻坚战，需要进一步促进扶贫与扶志、扶智深度融合。

注重对贫困群众的思想引导。摆脱贫困从某种意义上说也是扶贫对象观念转变的过程。促进扶贫与扶志、扶智深度融合，需要加强对贫困群众的思想引导，重点宣传扶贫政策，提高其思想认识，改变其思想观念，让贫困群众感受到党和政府“真扶贫”“扶真贫”和坚决打赢脱贫攻坚战的决心，进而树立脱贫信心。要在贫困群众中弘扬自尊、自爱、自强精神，破除“等靠要”等不良习气，不断激发贫困群众脱贫的内在动力，变“要我脱贫”为“我要脱贫”。

加强文化扶贫工作。加强贫困地区基本公共文化服务体系建设，完善公益性文化项目的政府采购制度，推动基本公共文化服务资源共建共治共享。创新文化扶贫工作的载体和途径，特别是借助“互联网+文化”，实施数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等数字文化惠民项目。鼓励文化单位、文艺工作者和其他社会力量为贫困地区提供文化产品和服务。加强贫困地区文化扶贫工作，需要一大批文化人才投身其中。为此，要完善基层文化工作人员激励机制，通过完善薪酬奖励、绩效考评、职称评聘等制度，对扎根扶贫一线的优秀文化工作人员给予物质奖励和精神激励，保障基层文化工作人员在职称评定、业务培训、荣誉奖励等方面的权益。采取充实基层文化工作人员队伍、盘活乡土文化人才资源等多种办法，解决贫困地区文化工作人员短缺问题。

加大教育投入力度。把贫困地区的孩子培养出来，是根本的扶贫之策。实践证明，教育是解决贫困问题的关键，打赢脱贫攻坚战必须充分发挥教育的作用。促进扶贫与扶志、扶智深度融合，要加大教育扶贫政策实施力度，加快贫困地区教育发展，保障贫困家庭子女获得教育机会、教育资源和教育资助，全面提高贫困人口的教育水平和综合素质。特别是要以保障义务教育为核心，全面落实教育扶贫政策，进一步降低贫困地区特别是深度贫困地区、民族地区义务教育阶段辍学率，稳步提高贫困地区义务教育质量。

拓宽科技扶贫渠道。构建多层次科技扶贫投入体系，在此基础上做好以下三方面工作：一是培育科技扶贫龙头企业。全面落实市场准入、财政补贴、金融服务、电商扶持、土地支持等扶持政策，引导农业产业化领军人才到贫困地区投资兴办企业、建设产业基地。积极组建农村专业合作社或专业技术协会，推动贫困地区特色产业发展。二是完善科技服务网络体系。以科技特派员为牵引，以产业带头人为主体，以乡土人才和农民为基础，建立完备的科技服务网络体系，在横向上拓展科技服务内容，在纵向上推动科技服务向产前、产后延伸。三是健全科技人员扶贫激励机制。改革扶贫科技人员考核评价和激励措施，探索科技人员以资金入股、技术参股等方式，与产业大户、龙头企业结成利益共同体，实现风险共担、利益共享。

（作者为甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 07 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)