着力提高教育扶贫效益

习近平同志强调，抓好教育是扶贫开发的根本之计。新的时代条件下，抓好教育扶贫需要从更广视角思考、更多层面行动，积极实施有深度、有广度、有效果的教育扶贫。实施有深度的教育扶贫，需要通过采取有效的政策举措，改造贫困文化，引导贫困地区和贫困家庭树立积极进取意识，从文化心理上脱贫。实施有广度的教育扶贫，需要完善制度政策，有效配置教育资源，在重点覆盖建档立卡贫困户的同时，兼顾相对贫困群体，提高教育扶贫规模效益，营造良好脱贫环境。实施有效果的教育扶贫，需要在坚持政府主导的同时激活市场，引入市场资源和社会力量，不断增强贫困家庭及其子女的自我发展能力。

破除贫困文化的影响。从教师、学校和教育环境提升着手，以有力的政策举措尽快根除贫困文化。在集中连片贫困地区，着重解决师资培训和教育脱贫机制短缺问题，大力推进大区域联动发展，形成县际互动的造血式扶贫格局。在贫困县市，加强学校标准化建设，重点打造一支高素质、创新型校长队伍。在贫困乡镇，全面推进薄弱学校改造计划，实现建档立卡贫困户子女受教育资助整村落实。因校因村因户制宜，完善教育领域贫困文化改造政策举措，破除教育无用论、教育致贫论、教育先天论，扫除教育改革发展中的思想障碍。

优化教育资源配置。加大“扶智造血”力度，提高贫困地区劳动者的发展能力和就业技能，需要进一步优化教育资源配置。把深度贫困地区的教育扶贫放在优先位置，以重大教育扶贫专项工程或项目为抓手，显著增加贫困家庭和个人获得职业技能与增加经济收益的机会。优化教育资源配置要与新型城镇化和居民社区建设相结合，引导易地搬迁农户向社区和学校片区集聚，避免由于资源相对集中带来新的教育贫困现象。采取优质师资引进、课堂教学改革、对外交流等多种方式，激发贫困地区孩子主动求学、求发展的内在动力。

遵循教育规律和市场规律。教育扶贫必须遵循教育规律和市场规律，因地因时施策，加强和改善教育公共服务供给。依据新型城镇化趋势和产业结构调整方向，建设区域性技能培训中心，引进高校和科研院所的技术专家，提高贫困户和文化程度较低的困难群体的职业技能，培育适应贫困地区产业发展需要的新型农民。依据不同贫困地区的经济发展水平，提供适合初、高中毕业生的职业教育和职业培训。引入市场机制，采取适度竞争的教育扶贫方式，提高学校管理和教学质量。充分发挥政府、学校和市场在教育扶贫中的作用，提高学校吸引力，降低贫困地区义务教育阶段辍学率。

建立健全考核机制。鼓励地方政府和社会各方面力量积极投入教育扶贫事业，形成教育扶贫的合力，需要建立健全考核机制。建立责任共担机制，在考核评价指标体系中设置相应的监测指标，反映各类市场主体、社会组织等的贡献。将评价指标的国家标准与地方特色有机结合起来，使指标监测功能体现教育脱贫的“底线+可持续”原则，通过指标监测提高教育扶贫效益。评价结果要体现教育扶贫效果的“增量+可视化”，把“以地方政府为首要责任主体”与“以扶贫对象为首要收益主体”结合起来，不断探索总结教育扶贫的经验、方式和模式，强化师资待遇、人才引进制度、教育资金投放、教育技术应用等“软资源”扶贫效果，提高贫困地区、贫困群众的教育获得感和满意度。

（作者为中国教育科学研究院教育发展与改革研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2018年12月10日 07 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)