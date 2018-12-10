原标题：P2P爆雷波及个别险企 仍有平台宣称“保险兜底”

P2P爆雷波及个别保险公司

仍有多家平台宣称“保险兜底”

近期，有保险公司因P2P爆雷，出现数十亿元大额赔付的消息，再次引发市场关注，也让一大批此前参与该业务的保险公司绷紧了神经。

实际上，据《证券日报》记者昨日梳理显示，与此前不少P2P平台标榜有保险公司兜底情形不同的是，近期明确表示有保险公司背书的P2P平台呈减少态势。

引人注意的是，仍有多家P2P平台在官网表示，投资标的由保险公司的履约保证保险承保，若还款人逾期或违约，则由保险公司兜底。

一家大型保险公司业务人员对《证券日报》记者表示，公司自去年以来，就开始收缩与P2P的业务合作，目前除未到期合作项目，与网贷平台新合作的项目不多。

仍有多家平台与险企合作

《证券日报》记者曾在今年7月份时做过系统的梳理，包括陆金服、宜人贷、小赢理财、玖富、邦融汇、精融汇、小马金融、米缸金融、金投行、蜜蜂有钱等平台与保险公司有业务合作，合作险种包括履约保证保险、借款人意外险等。

《证券日报》记者昨日再次查阅上述平台发现，个别平台官网首页及投资标的中均难见与保险公司合作的表述，个别平台官网的“合作伙伴”中也悄然移除了保险公司。

虽然有平台在投资标的介绍中去掉了保险公司承保的表述与介绍，但仍有P2P平台明确表示，投资标的由保险公司兜底。

例如，12月9日，《证券日报》记者在互联网金融平台精融汇上发现，其官网首页“重点推荐”的一款优选项目显示，该项目年化收益为6.3%，项目期限为6个月，项目金额为90万元。

引人注意的是，精融汇官网信息显示，上述项目由履约保证险担保，承保公司为一家中型财险公司。项目介绍中提到，该项目已通过保险公司审核，同意在借款满标后为其借款提供履约保证保险。第一还款来源为借款企业经营收入，第二还款来源为保险公司承保理赔。

在小马金融的官网，《证券日报》记者也看到，该网站明确表示，公司的天马系列理财产品已经与保险公司签订了履约保证保险，保马系列理财产品与保险公司签订了责任保险。小马金融还提供了保险公司保单查询通道，投资人可查阅相关保单。

履约保证保险是核心业务

今年以来，随着监管趋严以及P2P频现暴雷，与P2P平台合作的保险公司数量呈现下滑态势。

根据盈灿咨询不完全统计，截至2017年3月底，与保险公司合作的P2P网贷平台有55家，已经有33家保险公司介入到P2P网贷行业的保险业务中，有4家保险公司合作的平台数量均在5家以上。到今年7月份，与P2P平台合作的险企降至10余家。

实际上，从2014年开始，P2P网贷平台将保险引入P2P网贷行业中，到2015年平台出于对增信的需求，引入保险保障的平台数量出现大幅度的增加，但大部分都是常见的人身意外险以及抵押物财产保险，其中不乏少部分平台对此夸大宣传。

正因为如此，到了2016年年初，保监会开始加强对互联网平台保险业务的监管，规定“互联网平台不得采取扩大保险责任等方式开展误导性宣传”。P2P网贷平台对保险的热情随之降温，但仍有不少的平台选择与保险公司合作。

2016年1月份，原保监会发布《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》，规定“保险公司不得与存在提供增信服务、设立资金池、非法集资等损害国家利益和社会公众利益行为的互联网平台开展合作，并在与互联网平台签订的协议中，明确合作互联网平台不得存在上述禁止行为”，并要求“保险公司应当了解投保人的资金流向、财务状况、历史信用记录、还款来源、偿债能力等信息，并结合自身业务发展和资产规模情况，选择信誉良好的优质客户，审慎开展业务”。

此后的2016年12月，原保监会向各保监局和各财险公司下发《中国保监会关于进一步加强互联网平台保证保险业务管理的通知(征求意见稿)》，拟从产品开发、保险金额控制、承保能力等多方面加强监管。

今年以来监管部门也向各地保监局及各财险公司下发相关通知，拟开展信保业务专项自查行动，重点整治保险公司在开展信保业务过程中存在的未严格执行《信用保证保险业务监管暂行办法》(下称《办法》)要求、规避监管等违法违规行为。

据《证券日报》记者梳理，目前P2P网贷平台与保险公司合作的险种包括个人账户资金安全险、人身意外险、抵押物财产险、保证保险、信贷审核责任保险等共计16个险种。当前P2P网贷平台与保险公司合作最多的险种是保证保险(履约保证保险、个人借款保证保险等)和个人账户资金安全保险，并且存在P2P网贷平台对接多个险种的情况。

在P2P网贷平台与保险公司合作的各种险种中，保障程度比较高的是保证保险。虽然有很多家保险公司介入P2P网贷行业的保险业务，但是提供保证保险服务的保险公司仅是少数。目前保监会已经加强了对“P2P+保证保险模式”的监管，未来P2P网贷平台与保险公司的合作将更加健康和透明，保证保险有望成为P2P网贷平台最为主要的保障方式之一。

从理赔来看，在P2P与保险合作的各种险种中，账户安全险、寿险和财产险保障的范围都属于小概率事件。履约保证保险则是触及到了P2P网贷平台的核心业务地带，但因其费用及风险较高，这种方式普及率很低。因此，投资人在投资时要擦亮眼睛，“一看有没有保险，二看保什么，三看不保什么，四看赔付原则”。

(责编：杨曦、仝宗莉)