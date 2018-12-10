原标题：美股暴跌折射经济风险 加息节奏或放缓

美国股市三大股指周跌幅均接近5%，国债出现长短期收益率倒挂的衰退先兆指标，反映当前美国经济遇到了极大风险。应对市场不利局面，业界和美联储官员近期释放信号，美联储明年将放缓加息节奏。

标普500指数上周最后一个交易日大跌2.3%，一周跌幅近5%，就技术形态而言意味着空头动力较强，也预示美股后市仍趋跌。

美股另外两大指数上周同样遭遇重挫。道琼斯工业指数周跌幅达4.5%；纳斯达克综合指数全周跌4.9%，12月第一周表现皆为2008年来最糟。标普500及纳斯达克综合指数都已跌入修正区。

英特尔、微软、思科、IBM、字母表、苹果、网飞等科技和通讯类指标股也大幅下挫，今年涨幅皆全数回吐。

市场人士称，弱于预期的非农就业数据也将使经济前景和美股走势承压。美国劳工部当周宣布，美国11月非农就业人口增加15.5万人，远低于预期值19.8万人，也大幅低于10月前值25万人。11月美国失业率为3.7%，与前值持平，也与1969年的水平相同。11月平均时薪环比不及预期，同比与预期持平。

工银国际发布的最新报告称，美股间歇性调整还将整体延续。报告根据历史数据盘点认为，美股的周期牛长熊短，主导但并不完全决定全球股市表现；第二，美股调整期内“西方不亮东方亮”，全球相对价值高点将切换至实体经济表现显著或有金融中心替代效应的市场；第三，美股行业估值挤泡沫，牛市中领涨板块在调整期压力最大；第四，微观选择和刚性需求为先，日常消费和医疗保健将体现底仓价值。

另外，美国债券市场也发生了被视为经济衰退前兆——长期利率低于短期利率的“利率倒挂”。

日经新闻社文章分析称，美国经济指标仍相对乐观，市场上很多观点认为，美联储将不得不在某种程度上维持缓慢持续加息的方针。这样一来，利率倒挂将进一步加强，市场的经济风险和股价下跌有可能加速。但是，如果美联储顾及市场心理，情况将不断改变。

属于实务派的美联储主席鲍威尔或出乎意料地灵活改变政策的方向性，遏制负面循环。但是，灵活的政策运作一旦超过限度，反而将加大行情的波动幅度。即使美联储暂时遏制股价下跌，市场大幅震荡的局面明年或许也将继续。

圣路易斯联储主席布拉德日前表示，由于国债收益率曲线倒挂，美联储可能考虑推迟今年12月加息。他成为第一个公开暗示12月可能暂停加息的美联储高官。

不过市场人士多数认为，12月加息仍然是美联储的必然路径，但官员们的表态意味着2019年加息节奏放缓。

(责编：杨曦、仝宗莉)