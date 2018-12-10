原标题：媒体调查“异地销号”难：数据孤岛、业绩压力或为拦路虎

持证跨国跑、委托代办烦，“异地销号”为什么这么难？

使用了一段时间的手机卡如果不想用了，该怎么办？这个问题的答案看似简单：销号就可以了。实际上想要销号还真得费点劲，特别是人在异地就更麻烦了。

近日，沈女士就遇到了类似问题。她因为工作原因要出国几年，但是此前用的上海的联通卡还一直在扣套餐费用。于是沈女士希望把卡注销，联通客服却回复说：必须持本人身份证亲自回国办理，或将身份证原件委托给他人前往营业厅代办。

销号是用户的权利。今天想用，明天不想用了；或者今天想用这家运营商，明天想用那家了，应该都是没有任何障碍的，跟用户人在哪里没有任何关系。可是实际上，“异地销号”为什么就这么难？监管部门对于这个问题又有哪些动作呢？

销号跑千里？三大运营商均有“异地销号难”的问题

沈女士有一张归属地是上海的联通手机号，因为工作调动，想要销号。

“我有一个手机号是上海的号码，因为当时我在上海工作和生活了两年，之后我就去杭州了。在杭州的时候，其实我还一直在用上海的这个号码，因为当时全国都没有漫游费了，我就先用着，一直没有去处理。结果我现在出国了，然后这个号码我不需要用了，现在在国外还在交着月租费。”

联通客服给她提供了两种解决方案：

沈女士表示：首先客服没办法帮你销号。第一个方法就是到营业厅归属地营业厅，但这个显然是最不可行的，因为我现在回不了国。第二个她提到可以在APP有一个程序可以做，试了大概有四五次，提示各种网络不行之类的。

此后，她上网查询发现，即使是委托国内朋友代办程序也十分繁琐：

“即使我想找朋友帮我代销号也非常麻烦，因为我首先得把我身份证给他，然后我得再给他写一封我的委托书，然后我的朋友而且是必须在上海本地的朋友，带着他的身份证，带着我的委托书和身份证一起去上海联通的营业厅去办理销号。”

除联通，记者分别致电移动、电信，咨询异地销号的问题，得到的回答大同小异。移动客服称：本人拿着您的有效二代身份证去移动营业大厅把它注销，北京号是支持在外地销户的，但是要看一下你所在那个地方的移动营业大厅接不接受“跨省销户”。就说有些地方比较小，营业厅权限有限，还办理不了那个跨区销户。

电信方面表示主要是因为有一些营业厅属于合作关系。“异地注销不一定能办理成功。因为一些小的营业厅，属于小的合作厅，有的是属于自有厅。”

此外，三大运营商客服均明确告知，目前没有网络、电子邮件等简便一些的完成销号的服务。

“异地销号”的拦路虎：数据孤岛、业绩压力

按照我国《电信和互联网用户个人信息保护规定》及《信息安全技术个人信息安全规范》要求，电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当为用户提供注销号码或者账号的服务。但是为何在现实中，“异地销号”存在困难？

有媒体记者调查，通信运营商的技术能力限制、集团公司的考核压力和无利可图等问题，是影响通信运营商解决手机号异地销户问题的主要原因。安徽移动一位负责人告诉中国之声：跨省就是办不了业务的，业务这一块还没有联网，在安徽这边也办不了北京的，北京的也办不了安徽的是一样的，全国都是这样的。

也就是说，销户需要核验客户本人的身份、购买的套餐以及是否欠费等信息，如果各省之间的信息无法共享，就不能办理。信息消费联盟理事长项立刚进行解释：运营商的用户管理系统、计费系统，是各个省独立建立的，相互这些数据都是互相不通的，确实是这样。就比如说你是江苏省，我是北京，那么整个数据是不通的，要把这个东西打通，确实还是需要很高的成本。

工信部要求明年1月1日正式提供异地销号服务

业内人士还对媒体表示，异地销号还关系到运营商“离网用户数”的考核压力，因此对于运营商来说，提供“异地销号”是费钱又不讨好的事情。沈女士说，在网络上，一些用户还提供了另一种方法：向工信部投诉。

“如果说以上你都可能办不了的话，就可以打电话投诉，打电话到工信部，这时候说就会有专门的客服来跟你通过微信或者电话这样的联系，然后要一些比如你证件的扫描件或拍照件，然后写委托书之类，这样他们就会帮你去销号。”

项立刚认为，在数据及花费的问题之外，运营商可能还考虑了提供此项服务之后的安全性问题：“如果不到现场，你身份证丢了，我拿着你的身份证，我帮你去补了个号，我帮你销了号，里面就存在这样的法律问题。运营商不是打不通，无非就是花钱而已，做到以后，后面会不会出现比较多的法律方面的问题？现在不知道。但至少有一点，我们所谓的电信诈骗，我们所谓很多的号码被人家盗用等等，这些事情就是在方便性的情况下造成的，后面会不会出现法律方面的问题等，到时候还需要观察。”

据相关媒体报道，针对用户反映的“异地销号”问题，工信部要求三家基础电信企业2019年1月1号起在全国正式提供手机号异地销户服务。服务究竟会推进到何种程度？中国之声将继续关注。

(责编：杨曦、仝宗莉)