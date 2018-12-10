原标题：11月楼市成交量环比小幅增长

临近年底，开发企业加速推盘，促使11月份楼市成交量小幅反弹。近日，易居房地产研究院发布的住宅市场成交报告显示，11月份，全国受监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比增长9%，同比增长20%。

11月份，受监测的4个一线城市新建商品住宅成交面积环比持平，同比下降11%。18个二线城市新建商品住宅成交面积环比增长16%，同比增长18%。其中8个东部二线城市新建商品住宅成交面积环比增长69%，同比增长45%；18个三四线城市新建商品住宅成交面积环比下降1%，同比增长33%。

值得一提的是，其中7个本轮调控较严的三四线城市（限购或限贷）新建商品住宅成交面积环比下降3%，同比增长58%；11个本轮未调控或弱调控（仅限售）的三四线城市新建商品住宅成交面积环比增长1%，同比增长15%。

“一二线城市平稳，三线城市有所降温。”易居研究院研究员沈昕表示，综合今年1-11月份市场数据，40城市累计成交面积同比增长8%。其中一线城市累计同比下降9%，二线城市累计同比小幅增长4%；三四线城市累计同比增长26%。

今年以来，地方城市陆续出台或升级了“分类调控，因城施策”的楼市调控政策，并且以个人房贷利率上浮为代表的信贷政策趋紧也有效打击了投资投机需求。

沈昕分析认为，今年以来，40城累计成交面积同比增速曲线出现了反弹，这主要是因为年初以来三四线城市尤其是未调控或弱调控的三四线城市成交面积增长较多，三季度以来同比增幅已持续放缓。“考虑到内部环境调控政策短期内不会放松，外部环境复杂多变，判断出该曲线在经历小幅反弹后仍将保持下行趋势。”

“预计到2019年初，40城成交量将继续萎缩，尤其是未调控或弱调控的三四线城市，将面临较大的下跌风险。”沈昕进一步分析指出，分城市类别看，一线城市成交由于已经处于低位，下跌空间有限，有望企稳；东部二线和中部二线城市成交量将逐渐萎缩；其他二线及三四线城市则面临较大下跌风险。

(责编：朱江、杨曦)