原标题：监管发威6家银行被重罚1.5亿

时隔半年，银保监会再度批量公布大额罚单，包括浙商银行、民生银行、渤海银行、中信银行、光大银行和交通银行总计六家银行被罚，罚金总额达1.563亿元。强监管威力不止于此，由于此次各银行处罚金额均超500万，属于“重大行政处罚”，业内人士预计受罚银行后续包括上市、再融资等事项恐均会受阻。

强监管在此次处罚对象和金额上都得到充分体现，被罚对象为各家银行总行。其中，浙商银行被罚款5550万元，处罚金额最大；民生银行两张罚单总计罚款3360万元；渤海银行被罚款2530万元；中信银行被罚款2280万元；光大银行被没收违法所得100万元，被罚款1020万元，合计1120万元；交通银行两张罚单总计被罚款740万元。六家银行主要违法违规事实包括理财资金违规投资、内控管理严重违反审慎经营规则、为非保本理财产品提供保本承诺、以误导方式违规销售理财产品等。

受罚银行中，渤海银行尚未公布上市计划，浙商银行正处于A股IPO审核进程中，其余银行均已在A股上市。值得注意的是，此次银保监会的 “大额罚单”对于A股IPO排队银行中资质领先的浙商银行或将产生重大不利影响。

根据记者查阅《中国银监会行政处罚办法（2015年修订）》，其中第六十七条涉及“重大行政处罚”判定，其中包括“对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的500万元以上罚款”。

某大型券商投行人士对记者表示，在最近36个月内受到过行政处罚的拟IPO公司并非完全丧失上市可能性，只要行政处罚不构成“重大违法违规”，且经过中介机构合理解释已经消除影响，则不会构成上市的实质性障碍。如果构成“重大违法违规”，可以进行等待，直至报告期内不再存在“重大违法违规”。

“对于受到行政处罚的发行人，目前较为通行的做法是由做出处罚的监管主体出具证明函，证明该项处罚不属于重大违法违规即可。对此次受处罚的银行来说，假如能够取得中国银保监会出具的相关合规证明，则不会对其上市、再融资的进程构成实际影响。但这种可能性微乎其微。”该人士表示。

根据证监会最新发布的审核情况，浙商银行已进入预披露更新状态，下一步很快会进行初审会和发审会。记者注意到，在此前证监会披露的浙商银行A股审核反馈意见中，证监会就已对浙商罚单相关问题有所关注，此前浙商银行及其分支机构被境内监管部门处以行政罚款共计48笔，涉及罚金累计2284.47万元，监管要求其披露“上述违法违规行为是否属于重大违法违规行为，是否已取得有关部门合规证明”等多项问题。

对于包括交行、中信、光大在内的上市银行而言，此次处罚意味着后续融资时对于融资工具的选择或将有所限制。

(责编：朱江、杨曦)